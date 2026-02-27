Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Общественный транспорт в Германии парализован забастовкой

© Deutsche Welle 27 февраля, 2026 10:31

Мир 0 комментариев

Почти во всех федеральных землях Германии с ранних утренних часов в пятницу, 27 февраля, начались предупредительные забастовки работников общественного транспорта. В крупнейшем транспортном предприятии страны - Берлинском транспортном обществе (BVG) - забастовка началась, по данным профсоюза Ver.di, уже с 3:00. Работу прекратили также  сотрудники общественного транспорта земли Гессен - около 5200 человек во Франкфурте-на-Майне, Висбадене, Гиссене, Марбурге, Оффенбахе и Касселе.

В Баварии объявленная Ver.di двухдневная стачка охватила 13 городов, включая пять крупнейших - Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург, Регенсбург и Ингольштадт. Автобусы и поезда встали также в Рейнланд-Пфальце, где к участию в забастовке призваны около 1500 человек. В Сааре к акции присоединились почти 1000 работников транспорта в Саарбрюккене, Нойнкирхене, Фёльклингене, Саарлуи и Мерциге.

В большинстве регионов не ходят автобусы, трамваи и метро. Пассажирам - прежде всего живущим в пригородах и школьникам - приходится искать альтернативные способы добраться до места назначения. Ряд транспортных компаний уже объявил о введении резервных расписаний.

В Нижней Саксонии до конца марта действует обязательный мирный период, исключающий трудовые конфликты в общественном транспорте. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) и городские электрички тоже не затронуты забастовкой, поскольку текущий раунд тарифных переговоров не касается DB. В ряде мест Deutsche Bahn объявил о расширении движения электричек в связи с забастовкой.

В Баден-Вюртемберге Ver.di пока не определился с проведением новых предупредительных забастовок. По данным пресс-релиза, 2 марта будет принято решение, стоит ли объявлять новые акции с учетом продолжающихся переговоров с союзом работодателей муниципального сектора.

В большинстве регионов забастовки, по заявлению Ver.di, продлятся до ночи на воскресенье, 1 марта. В ряде мест работа была прекращена еще 26 февраля, а некоторые транспортные предприятия могут быть затронуты акциями и 1 марта. Так, в Бремене забастовки объявлены до ночи на 2 марта, в Мекленбурге-Передней Померании - только 27 февраля, а в одном из районов Саксонии-Анхальт - с 26 февраля по 1 марта включительно, то есть четыре дня.

Нынешние забастовки - уже вторая масштабная акция в рамках текущего раунда тарифных переговоров в общественном транспорте. Во время первой акции 2 февраля общественный транспорт во многих регионах страны почти полностью прекратил работу.

На переговорах, которые идут во всех 16 федеральных землях преимущественно с союзами работодателей муниципального сектора, Ver.di добивается прежде всего существенного улучшения условий труда - сокращения рабочей недели и продолжительности смен, увеличения периодов отдыха, а также повышения надбавок за работу в ночное время и в выходные дни. В Баварии, Бранденбурге, Сааре, Тюрингии и в гамбургском метро Hochbahn дополнительно ведутся переговоры о повышении зарплат.

По оценке Ver.di, переговоры в последнее время почти не продвигаются. Работодатели тоже фиксируют отсутствие прогресса. BVG, крупнейшее предприятие общественного транспорта Германии, в частности, критикует то, что Ver.di до сих пор не обозначил приоритетность своих требований. Когда именно стороны смогут достичь тарифных соглашений, пока абсолютно не ясно.

