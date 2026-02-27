Библиотека над пропастью: в Сицилии спасли редкие книги из здания, висящего в воздухе

25 января земля начала двигаться — треснул асфальт, дома пошли трещинами, часть зданий и участок дороги с припаркованными машинами обрушились в пустоту. Более 1 600 человек были эвакуированы. Оползень срезал целый склон города и вырезал гигантскую расщелину.

Библиотека оказалась прямо на краю обрыва. Часть здания фактически висит в воздухе.

Перед операцией спасатели изучили планы помещений и фотографии интерьера, чтобы точно определить, где находятся редкие издания. Затем они просверлили стену соседнего здания, заходили внутрь всего на несколько минут, связывали книжные шкафы и вытягивали их назад.

«Это было похоже на ограбление банка», — заявил командир пожарной службы провинции Кальтаниссетта Сальваторе Кантале. «Нужно было действовать быстро и вынести как можно больше».

В библиотеке хранится около 4 000 книг по литературе и истории, среди них издания, напечатанные до 1830 года, а также книга XVI века.

Операцию сопровождали дроны с прямой трансляцией, лазерные датчики фиксировали малейшие движения здания, отдельные приборы отслеживали вибрации и изменение наклона.

Часть фонда всё ещё остаётся в подвале — самой опасной зоне. Рассматривается использование роботов, но подходящей техники в Нишеми нет.

По оценкам геологов, фронт оползня может отступить ещё на 10–15 метров, утянув вниз новые здания — возможно, и библиотеку. Если она не рассыплется, а съедет вниз единым бетонным блоком, спасать книги может стать даже проще.

Некоторые известные итальянские писатели публично призывали власти спасти коллекцию, находящуюся в так называемой «чёрной зоне».

Здание стоит на краю. Склон продолжает двигаться.

А книги XVI века уже вытащили из воздуха.















