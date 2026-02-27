Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Библиотека над пропастью: в Сицилии спасли редкие книги из здания, висящего в воздухе

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 11:25

В сицилийском городе Нишеми пожарные вытащили около 400 редких книг из библиотеки, которая буквально зависла над 4-километровой пропастью после январского оползня.

25 января земля начала двигаться — треснул асфальт, дома пошли трещинами, часть зданий и участок дороги с припаркованными машинами обрушились в пустоту. Более 1 600 человек были эвакуированы. Оползень срезал целый склон города и вырезал гигантскую расщелину.

Библиотека оказалась прямо на краю обрыва. Часть здания фактически висит в воздухе.

Перед операцией спасатели изучили планы помещений и фотографии интерьера, чтобы точно определить, где находятся редкие издания. Затем они просверлили стену соседнего здания, заходили внутрь всего на несколько минут, связывали книжные шкафы и вытягивали их назад.

«Это было похоже на ограбление банка», — заявил командир пожарной службы провинции Кальтаниссетта Сальваторе Кантале. «Нужно было действовать быстро и вынести как можно больше».

В библиотеке хранится около 4 000 книг по литературе и истории, среди них издания, напечатанные до 1830 года, а также книга XVI века.

Операцию сопровождали дроны с прямой трансляцией, лазерные датчики фиксировали малейшие движения здания, отдельные приборы отслеживали вибрации и изменение наклона.

Часть фонда всё ещё остаётся в подвале — самой опасной зоне. Рассматривается использование роботов, но подходящей техники в Нишеми нет.

По оценкам геологов, фронт оползня может отступить ещё на 10–15 метров, утянув вниз новые здания — возможно, и библиотеку. Если она не рассыплется, а съедет вниз единым бетонным блоком, спасать книги может стать даже проще.

Некоторые известные итальянские писатели публично призывали власти спасти коллекцию, находящуюся в так называемой «чёрной зоне».

Здание стоит на краю. Склон продолжает двигаться.
А книги XVI века уже вытащили из воздуха.
 
 
 
 
 
 

 

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (2)

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)
Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть
Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

