Латвия также подчеркнула важность равного доступа к лекарствам, усиления скоординированных действий в сфере психического здоровья и обеспечения устойчивого финансирования ЕС для внедрения Европейского пространства медицинских данных. Особый акцент был сделан на профилактике, раннем вмешательстве и укреплении психологической устойчивости молодежи, испытывающей давление со стороны цифровой среды, социальной нестабильности и стресса.

Министр отметил, что ухудшение психического здоровья молодых людей требует комплексного и междисциплинарного подхода, а не разрозненных мер. Латвия уже внедряет цифровые инструменты и проекты ранней поддержки в образовательной среде, включая общеевропейскую инициативу Mental Health Together (MENTOR), координируемую латвийской стороной.

В сфере фармацевтики Абу Мери поддержал идею создания Европейского центра клинического превосходства, который мог бы укрепить доказательную медицину и улучшить клиническую практику. Он подчеркнул, что пациенты в странах ЕС по-прежнему сталкиваются с неравным доступом к современным методам лечения, а системы здравоохранения вынуждены работать в условиях ограниченных ресурсов.

Отдельное внимание было уделено Европейскому пространству медицинских данных. По мнению Латвии, его полноценная реализация невозможна без целевого финансирования ЕС, поскольку трансграничный обмен электронными рецептами и медицинской информацией уже сейчас требует значительных средств из национального бюджета.

В рамках визита на Кипр министр также обсудил сотрудничество в сфере медицинского образования, устойчивость систем здравоохранения в кризисных ситуациях и противодействие дезинформации в области здоровья. Он подчеркнул важность совместных усилий государств, медиа и независимых организаций для повышения медиаграмотности и доверия общества к научно обоснованной информации.