Абу Мери предложил ограничить детям доступ в Интернет: на уровне ЕС (2)

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 11:59

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

Министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери на неформальной встрече министров здравоохранения ЕС на Кипре заявил о необходимости рассмотреть меры по ограничению неконтролируемого использования интернета детьми и подростками до 15 лет. По его словам, это важно для защиты психического здоровья и гармоничного развития молодежи в условиях растущей цифровой нагрузки.

Латвия также подчеркнула важность равного доступа к лекарствам, усиления скоординированных действий в сфере психического здоровья и обеспечения устойчивого финансирования ЕС для внедрения Европейского пространства медицинских данных. Особый акцент был сделан на профилактике, раннем вмешательстве и укреплении психологической устойчивости молодежи, испытывающей давление со стороны цифровой среды, социальной нестабильности и стресса.

Министр отметил, что ухудшение психического здоровья молодых людей требует комплексного и междисциплинарного подхода, а не разрозненных мер. Латвия уже внедряет цифровые инструменты и проекты ранней поддержки в образовательной среде, включая общеевропейскую инициативу Mental Health Together (MENTOR), координируемую латвийской стороной.

В сфере фармацевтики Абу Мери поддержал идею создания Европейского центра клинического превосходства, который мог бы укрепить доказательную медицину и улучшить клиническую практику. Он подчеркнул, что пациенты в странах ЕС по-прежнему сталкиваются с неравным доступом к современным методам лечения, а системы здравоохранения вынуждены работать в условиях ограниченных ресурсов.

Отдельное внимание было уделено Европейскому пространству медицинских данных. По мнению Латвии, его полноценная реализация невозможна без целевого финансирования ЕС, поскольку трансграничный обмен электронными рецептами и медицинской информацией уже сейчас требует значительных средств из национального бюджета.

В рамках визита на Кипр министр также обсудил сотрудничество в сфере медицинского образования, устойчивость систем здравоохранения в кризисных ситуациях и противодействие дезинформации в области здоровья. Он подчеркнул важность совместных усилий государств, медиа и независимых организаций для повышения медиаграмотности и доверия общества к научно обоснованной информации.

Комментарии (2)
Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно… (2)

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 2 комментариев

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Загрузка

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда (2)

Важно 16:32

Важно 2 комментариев

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть (2)

Важно 16:31

Важно 2 комментариев

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки (2)

Важно 16:21

Важно 2 комментариев

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли (2)

Наука 16:04

Наука 2 комментариев

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей… (2)

Новости Латвии 15:57

Новости Латвии 2 комментариев

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции? (2)

Важно 15:48

Важно 2 комментариев

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

