Rimi и Maxima прокомментировали обвинения в сговоре

Представители компании Rimi подтвердили телеканалу TV3, что в четверг, 26 февраля, Совет по конкуренции провел процедурные действия в головном офисе SIA Rimi Latvia и двух магазинах в Риге.

«В ходе процессуальных действий компания Rimi в полной мере сотрудничала с Советом по конкуренции, предоставляя всю запрошенную информацию и данные, необходимые для четкого понимания процесса ценообразования в Rimi и специфики конкуренции в розничном секторе. Rimi устанавливает цены полностью независимо. Мы подтверждаем, что деятельность Rimi Latvia всегда соответствует действующей нормативно-правовой базе, и мы будем и впредь обеспечивать полную прозрачность и сотрудничество с надзорными органами», — заявляет Валдис Турлайс, председатель правления Rimi Latvia.

В свою очередь, Лиене Дупате-Угуле, менеджер по коммуникациям компании Maxima Latvija, отмечает, что Maxima Latvija также в полной мере сотрудничает с Советом по конкуренции, предоставила необходимую информацию и ответы на интересующие вопросы, подтверждая, что решения о ценах на продукцию принимаются полностью независимо и автономно.

"Наша главная цель всегда заключалась в предоставлении клиентам наиболее выгодных цен, независимо от действий других участников рынка", - отмечает представитель Maxima Latvija.