Англичанка три недели спала рядом с трупом и в итоге оказалась в тюрьме: за что? Это ж не она его

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 13:45

Новости Латвии

Жительница Великобритании Салли Смитсон три недели спала рядом с трупом своего партнера Джона Блэквелла, не рассказывая властям о его смерти, пишет Daily Mail.

Полиция обнаружила тело мужчины 21 октября прошлого года, а последний раз мужчину видели живым 19 сентября. По версии следствия, он скончался от сердечного приступа примерно 1 октября — к моменту обнаружения его тело уже находилось в стадии сильного разложения.

Женщина признала себя виновной по одному пункту обвинения в воспрепятствовании законному и достойному захоронению тела. Суд приговорил 61-летнюю Смитсон к 14 месяцам лишения свободы. Во время процесса судья заявил, что властям не удалось обнаружить признаков насильственной смерти, но действия женщины он посчитал оскорблением норм общественной морали.

Адвокат Смитсон рассказал, что женщина два раза звонила в офис коронеров, так в Великобритании называют людей, расследующих смерти. Однако затем она решила скрыть информацию о произошедшем.

Mirror отмечает, что первыми странности в поведении женщины заметили соседи. Они отмечали «неадекватность» действий Смитсон. Также в материале сообщается, что она отправила несколько текстовых сообщений с телефона 71-летнего Блэквелла уже после его смерти.

Тело умершего мужчины обнаружили на полу спальни. В момент задержания в комнате был включен телевизор, а расположенная в помещении кровать выглядела так, что власти посчитали доказанным, что женщина спала на ней после смерти Блэквелла.

Полицию в дом пары вызвала уборщица — у нее возникли подозрения из-за постоянных отмен заказов. Смитсон сама сообщила полицейским, что тело мужчины находится в помещении, а сам он умер три недели назад. До этого, как отмечается в публикациях, на вопросы соседей об исчезновении Блэквелла она отвечала, что он восстанавливается после посещения больницы.

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)
Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (2)

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Новости Латвии

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Загрузка

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Важно

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Важно

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

Важно

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Наука

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

Новости Латвии

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

Важно

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

