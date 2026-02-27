Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Расчленёнка в раю: на популярном пляже Бали нашли части человеческого тела

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 12:36

Всюду жизнь 0 комментариев

Бали — остров закатов, серфинга и ретритов. Но на этой неделе новости оттуда звучат совсем иначе.

26 февраля 2026 года на индонезийском острове Бали в устье реки Вос (регион пляжа Кетевел, округ Сукавати, регентство Гианьяр) местные жители во время утренней пробежки обнаружили расчленённые человеческие останки. Местная полиция  сразу начала расследование.

При обыске на пляже были найдены  голова, конечности и фрагменты тела, а также некоторые внутренние органы. 
Останки находились в состоянии сильного разложения (смерть наступила более 3 дней назад), и были разбросаны в разных местах в зарослях у реки. Визуально определить пол, возраст или гражданство без экспертизы невозможно.

Полиция проверяет связь с похищением 28-летнего гражданина Украины Игоря Комарова, который исчез 15 февраля 2026 года. Он считается сыном известного украинского криминального авторитета (по разным источникам — Сергея Комарова), связанного с сетью мошеннических колл-центров. После похищения в сеть выкладывали видео, где Комаров тяжело травмированый и избитый, просил родителей заплатить выкуп в 10 миллионов долларов. 

По данным местных источников, место обнаружения находится в популярной туристической зоне. Бали ежегодно принимает миллионы иностранных гостей.

Расследование продолжается. Полиция не делает окончательных заявлений до завершения экспертиз.

Остров, куда летят за отпуском.
И берег, где работают криминалисты.

