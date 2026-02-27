Посольство США в Израиле рекомендует американцам покинуть страну

"27 февраля 2026 года Госдепартамент санкционировал выезд не связанных с чрезвычайными ситуациями сотрудников правительства США и членов их семей из миссии в Израиле из-за угрозы безопасности", - говорится в сообщении на сайте посольства. Это заявление последовало за неоднократными угрозами президента Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

В настоящий момент США проводят крупнейшее за последние десятилетия наращивание военного присутствия в регионе. Трамп неоднократно угрожал Тегерану новыми военными действиями, если тот не заключит "ядерную сделку", дав 19 февраля "10-15 дней" на достижение соглашения.

Накануне Иран отверг "чрезмерные требования" США для заключения сделки по ядерной программе в ходе переговоров. По словам источников WSJ, спецпосланник Уиткофф и зять Трампа Кушнер требовали в Женеве, что Иран должен уничтожить три своих основных ядерных объекта - в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также бессрочно передать США весь запас обогащенного урана. Как сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на должностное лицо США, Пентагон уже представил Трампу варианты возможных военных действий против Ирана. В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с Washington Post заявил, что долгой войны с Ираном не будет. При этом он уточнил, что не знает, примет ли Трамп решение об ударе