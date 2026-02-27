В прошлом году в СГД годовые декларации о доходах подали почти 917 000 жителей. За переплаченный подоходный налог с населения жители от государства получили обратно 311 миллионов евро, но у части образовалась задолженность по налогу, и в госбюджет пришлось вернуть 92,5 миллиона евро. Какие изменения ожидаются в этом году?

В прошлом году за один день, 1 марта, в СГД годовые декларации о доходах подали 300 600 жителей. Главный налоговый инспектор налогового управления СГД Сандра Подниеце рассказала, что возврат налогов жители смогут получить в течение трех месяцев, но в этом году, в отличие от предыдущих лет, у жителей переплата по налогам может и не образоваться, поскольку больше не применяется дифференцированный необлагаемый минимум.

«С 2025 года система упрощена, и необлагаемый минимум фиксированный и одинаковый для всех, то есть независимо от объема полученного дохода, и в 2025 году он составлял 510 евро в месяц. Это означает, что эту сумму применяют к зарплате каждый месяц, и, следовательно, в декларации за 2025 год существенной корректировки налогов не должно быть», — сказала представитель СГД.

Для пенсионеров необлагаемый минимум повышен до 1000 евро в месяц, и годовую декларацию о доходах нужно подавать, если пенсионер продолжает работать. «Предположим, если пенсия 800 евро и зарплата 800 евро, то там уже будет уплачен подоходный налог с населения, и тогда пенсионер сможет подать годовую декларацию о доходах и, если у него есть эти оправданные расходы, также получить переплату подоходного налога с населения», — сказала Подниеце.

Оправданные расходы, которые можно включить в годовую декларацию о доходах, не изменились.

«В оправданные расходы жители по-прежнему могут включать расходы на образование, как свое, так и детей; расходы на медицинские услуги, свои и членов семьи. Это самые популярные оправданные расходы, и общий лимит также сохраняется таким же, как был раньше, — 600 евро в год на одного человека. И от этого рассчитывается возвращаемая часть подоходного налога с населения. В свою очередь, если оправданных расходов больше 600 евро, то мы переносим их на следующие периоды, то есть на следующие три года», — сказала специалист СГД.

В прошлом году из максимальных 600 евро можно было вернуть 120 евро, в этом году ставка подоходного налога с населения увеличена с 20 до 25,5%.

«Максимальная выплата за оправданные расходы за 2025 год может достичь 153 евро», — добавила Подниеце.

В феврале СГД создала новое мобильное приложение Mans VID, с помощью которого можно сфотографировать и отправить в электронную систему декларирования СГД (VID EDS) чеки об оправданных расходах. Чтобы снизить риски мошенничества, к системе электронного декларирования СГД в этом году больше нельзя будет подключаться с логином и паролем, а нужно использовать аутентификацию интернет-банка, электронную подпись, eID и SmartID.

Также нужно учесть, что сотрудники СГД никогда не рассылают SMS-сообщения.