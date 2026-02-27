Отказал тормоз? Автобус с детьми попал в аварию под Елгавой

«Сегодня утром (26 февраля) в Елгаве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором был задействован школьный автобус самоуправления Елгавского края. Автобус направлялся в Гарозскую основную школу, в нём находились ученики, однако в результате происшествия никто не пострадал, и школьники были доставлены в учебные заведения. Также транспортному средству не были причинены значительные повреждения», — сообщает самоуправление Елгавского края в социальной сети Facebook.

Один из комментаторов в Facebook отметил, что у автобуса якобы была неисправна тормозная система. Тем не менее всё закончилось благополучно: в аварии никто не пострадал, и дети добрались до школы, которая находится примерно в 14 километрах от Елгавы.