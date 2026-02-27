Дышите глубже: рижские власти продолжат ограничивать скорость водителей

Документ предусматривает снижение выбросов общественного транспорта и подготовку плана реформирования его сети. Намечено строительство отдельной линии по улице Дзелзавас, расширение рельсовой инфраструктуры в пригородах и внедрение приоритетных светофоров для общественного транспорта. Также запланировано развитие автобусной сети в Рижской агломерации и создание мобильных пунктов, в том числе у железнодорожных станций, а также обеспечение онлайн-доступа к данным станций мониторинга воздуха.

Среди других мер — ограничение скорости в отдельных районах, изменения схемы движения в центре города, постепенный переход каршеринга и такси на электромобили. Для уменьшения выбросов грузового транспорта предусмотрено развитие паромного сообщения между правым и левым берегами Даугавы.

Программа затрагивает и отопление: особое внимание уделено районам с индивидуальными системами, таким как Авоту, Гризинькалнс и Агенскалнс. Планируется расширять сети централизованного теплоснабжения, активнее подключать к ним здания и поощрять использование возобновляемых источников энергии.