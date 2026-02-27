Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Политики требуют запретить торговлю с Россией. И это не Нацобъединение

© LETA 27 февраля, 2026 11:30

Новости Латвии 0 комментариев

Фракция партии «Прогрессивные» в Сейме в понедельник, 2 марта, на заседании коалиционных партий предложит обсудить возможность поручить Министерству экономики, находящемуся в ведении Союза зелёных и крестьян, разработать конкретный план по полному прекращению торговли с Россией и Белоруссией. Об этом агентству LETA сообщили в партии.

«Прогрессивные» также попросили включить в повестку дня вопрос о докладе Министерства экономики о проделанной работе по сокращению и прекращению торговли со странами-агрессорами.

В партии ссылаются на ранее опубликованную в СМИ информацию о том, что экспорт Латвии в Россию за четыре года после начала полномасштабного вторжения в Украину существенно не сократился — особенно по сравнению с Эстонией, где падение, по данным статистических ведомств двух стран, оказалось в шесть раз больше.

«Хотя в публичном пространстве часто звучат упрёки в двойных стандартах европейских стран — когда одной рукой помогают Украине, а другой направляют средства в экономику стран-агрессоров, — до сих пор проделанная Министерством экономики работа не была достаточно целенаправленной», — считают «Прогрессивные».

По мнению партии, эта проблема требует более активных действий.

Как сообщалось, партии, входящие в правительство Эвики Силини («Новое Единство»), уже продолжительное время обмениваются взаимными требованиями и упрёками, причём наиболее часто такие разногласия возникают между Союзом зелёных и крестьян и «Прогрессивными».

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

