Политики требуют запретить торговлю с Россией. И это не Нацобъединение

«Прогрессивные» также попросили включить в повестку дня вопрос о докладе Министерства экономики о проделанной работе по сокращению и прекращению торговли со странами-агрессорами.

В партии ссылаются на ранее опубликованную в СМИ информацию о том, что экспорт Латвии в Россию за четыре года после начала полномасштабного вторжения в Украину существенно не сократился — особенно по сравнению с Эстонией, где падение, по данным статистических ведомств двух стран, оказалось в шесть раз больше.

«Хотя в публичном пространстве часто звучат упрёки в двойных стандартах европейских стран — когда одной рукой помогают Украине, а другой направляют средства в экономику стран-агрессоров, — до сих пор проделанная Министерством экономики работа не была достаточно целенаправленной», — считают «Прогрессивные».

По мнению партии, эта проблема требует более активных действий.

Как сообщалось, партии, входящие в правительство Эвики Силини («Новое Единство»), уже продолжительное время обмениваются взаимными требованиями и упрёками, причём наиболее часто такие разногласия возникают между Союзом зелёных и крестьян и «Прогрессивными».