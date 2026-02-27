В Бельгии запретили продавать живых животных на рынках: это не одежда

Инициатором реформы выступил министр по вопросам благополучия животных Фландрии Ben Weyts. Новые правила являются частью более широкой политики по снижению стресса у животных и улучшению условий их содержания.

По разъяснению властей, рыночная среда — шум, постоянный поток людей, погодные условия, перепады температуры и транспортировка — создаёт для животных ненужную нагрузку. Кроме того, продажа на рынках часто приводит к импульсивным покупкам, когда люди приобретают животное, не осознавая полной ответственности за его содержание.

«Животные — это не товар, который можно просто выставить рядом с овощами или одеждой», — заявил министр.

Запрет касается именно еженедельных общественных рынков. Для специализированных сельскохозяйственных ярмарок предусмотрены исключения, однако и там вводятся более строгие требования.

Традиция уходит.

Регулирование остаётся.