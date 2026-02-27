Токсин цереулид, который может вызывать тошноту и диарею, был впервые обнаружен в декабре в партиях смесей, содержащих арахидовую жирную кислоту. По этой причине продажа этих смесей была приостановлена в десятках стран.

Предполагается, что смерть трех младенцев связана с употреблением отозванной детской смеси во Франции, где власти начали расследование.

Европейская комиссия (ЕК) в своем официальном издании заявила, что «необходимо предусмотреть повышенный уровень официального контроля и специальные условия в отношении импорта партий арахидовой жирной кислоты из Китая».

ЕК указала, что отныне партии, ввозимые в ЕС из Китая, должны иметь официальный сертификат, подтверждающий, что они были проверены и в них не обнаружено цереулида.

ЕК добавила, что партии, которые уже были отправлены из Китая, должны быть физически проверены — в течение ближайших двух месяцев будут проводиться проверки половины партий, поступающих в Сообщество.

Производители, в том числе такие гиганты Старого Света, как Nestle, Danone и Lactalis, с декабря отозвали смеси из более чем 60 стран, включая несколько стран ЕС.

На прошлой неделе два агентства ЕС заявили, что в настоящее время риск негативного воздействия является низким.

Обосновывая свое решение, ЕК заявила, что дальнейшие исследования показали, что источником загрязнения является жирная кислота китайского производства, используемая в производстве молочного порошка.

«Эти данные свидетельствуют о том, что импортируемая из Китая арахидоновая жирная кислота может представлять серьезную угрозу для здоровья человека», — говорится в сообщении ЕК.

ЕС не назвала ни одной компании, но китайская компания «Cabio Biotech» оказалась в центре внимания как поставщик подозрительного загрязненного ингредиента.