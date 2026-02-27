Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обнаружен токсин цереулид: молочные смеси из Китая опасны для малышей

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 15:04

Важно 0 комментариев

LETA

Европейский Союз (ЕС) ужесточил контроль на границе в отношении импорта ингредиентов для детского молочного питания из Китая после того, как эта страна была признана источником угрозы загрязнения, сообщает BNS.

Токсин цереулид, который может вызывать тошноту и диарею, был впервые обнаружен в декабре в партиях смесей, содержащих арахидовую жирную кислоту. По этой причине продажа этих смесей была приостановлена в десятках стран.

Предполагается, что смерть трех младенцев связана с употреблением отозванной детской смеси во Франции, где власти начали расследование.

Европейская комиссия (ЕК) в своем официальном издании заявила, что «необходимо предусмотреть повышенный уровень официального контроля и специальные условия в отношении импорта партий арахидовой жирной кислоты из Китая».

ЕК указала, что отныне партии, ввозимые в ЕС из Китая, должны иметь официальный сертификат, подтверждающий, что они были проверены и в них не обнаружено цереулида.

ЕК добавила, что партии, которые уже были отправлены из Китая, должны быть физически проверены — в течение ближайших двух месяцев будут проводиться проверки половины партий, поступающих в Сообщество.

Производители, в том числе такие гиганты Старого Света, как Nestle, Danone и Lactalis, с декабря отозвали смеси из более чем 60 стран, включая несколько стран ЕС.

На прошлой неделе два агентства ЕС заявили, что в настоящее время риск негативного воздействия является низким.

Обосновывая свое решение, ЕК заявила, что дальнейшие исследования показали, что источником загрязнения является жирная кислота китайского производства, используемая в производстве молочного порошка.

«Эти данные свидетельствуют о том, что импортируемая из Китая арахидоновая жирная кислота может представлять серьезную угрозу для здоровья человека», — говорится в сообщении ЕК.

ЕС не назвала ни одной компании, но китайская компания «Cabio Biotech» оказалась в центре внимания как поставщик подозрительного загрязненного ингредиента.

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

