Ярко, необычно, очень вкусно: что скрывается за иероглифами упаковок непривычных для нас продуктов? 27 февраля, 2026

Пользуясь тем, что до 11 марта в магазинах Maxima Latvija проходят Дни азиатской кухни, мы попробовали некоторые «загадочные» продукты, разобрались в ассортименте предложения.

Как известно, еда азиатской кухни славится особым сочетанием сладкого, кислого, соленого и острого – в особом балансе и гармонии вкуса. Некоторые блюда мы в Латвии уже полюбили: это суши, роллы, суп том-ям, рамен, особая лапша с морепродуктами, говядина в соевом соусе с овощами и орехами и так далее.

Азиатская кухня это также хрустящие нэмы (рисовые блинчики) с курицей, пикантный пад-тай (жареная рисовая лапша, объединяющая кисло-сладкий соус (тамаринд, рыбный соус, лайм), острый чили, креветки, яйцо и арахис) с креветками, нежные маки с лососем, традиционный корейский пибимпап (отварной белый рис, покрытый овощным салатом намуль, пасты из острого перца, сырого яйца или яичницы и тонко нарезанных кусочков мяса (обычно говядины), знаменитая курочка терияки и так далее…

Что можно купить дешевле?

Все это хочется готовить! Как никогда много совершенно новых продуктов, которые надо успеть попробовать. Заметим, что на часть предложений Дней азиатской кухни есть скидки – так, на продукты азиатской кухни от Santa Marija – до 40%, а от Maggi – до 50%; на соусы Kikkomann – до 30%, все для суши и не только от Fudo – до 30%; лапшу быстрого приготовления от Nongshim – до 35%.

В ассортименте Дней Азии – немало интересного. Например, есть жареные сардины в соусе кимчи от Briis (1,49 евро за 140-граммовую баночку); тунец в соусе терияки от Kaija (1,99 евро за 110-граммовую баночку); любимый многими «коктейль» из замороженных морепродуктов Well Done (4,49 евро за 400-граммовую упаковку, что дешевле обычной цены почти вполовину!).

Полный список акционных и всех прочих товаров фестиваля Азиатской кухни ищите в журнале Maxima Latvija и на сайте maxima.lv.

Неожиданные открытия на полках магазинов Maxima Latvija, топ — 5 по мнению редакции:

1. Острая пшеничная корейская лапша быстрого приготовления: Ātri pagatavojamas nūdeles от NONGSHIM Toomba, упаковка 137 граммов, цена -- 1,72 евро.

Сразу скажем: это вариация знаменитой острой лапши Shin Ramyun, но со сливочно-пряным вкусом в корейском стиле. Готовить блюдо просто: надо вскипятить пол-литра воды, положить туда содержимое пачки (собственно саму лапшу) и варить 4-5 минут. Потом воду частично слить, оставив совсем немного на дне кастрюльки. Добавить содержимое пакета с приправой и сливочным соусом, как следует все перемешать (не менее минуты) до кремовой текстуры.

Вкус — замечательный! И, кстати, не такой острый, как у традиционного варианта – сливочный соус несколько смягчает остроту кушанья.

2. Пельмени гёдза с креветками: Gyoza Mandu ar garnelēm от MDC – упаковка 270 гр, 3,99 евро.

По факту это корейско-японские пельмени с начинкой из рубленых креветок, капусты, рыбы и морепродуктов, имбиря, чеснока и лука. Их отличает тонкое тесто, сочность и пряный вкус.

Готовятся чаще методом обжаривания на сковороде (раскаленной, с 2 ложками оливкового масла) до хрустящей корочки с одной стороны и как бы чуть пропаривания под крышкой – мы так и сделали.

Процесс занял всего 6 минут. Готовые пельмешки мы посыпали рубленым зеленым луком и уплетали за обе щеки. В идеале нужно подавать с соевым соусом. Но можно сдобрить еще и сметаной, если кому-то так покажется еще аппетитнее.

3. Жареные в темпуре хрустящие водоросли Jūraszāļu uzkoda Tempura BBQ от Тао Кае Noi ( тайский производитель снеков из морских водорослей) – упаковка 40 граммов, 2,79 евро.

Оторваться от этих снеков сложно. Внутри каждого снека — листы нори в легком кляре (темпура), обжаренные до хруста и приправленные специями. По сути, это альтернатива чипсам с легким солоновато-копченым вкусом. Учите, что калорийность этих чипсиков из водорослей – около 500 килокалорий на 100 граммов, так что это вполне себе полноценный перекус.

4. Популярные в Китае острые палочки из пшеничной муки, пропитанные соусом с перцем, специями: Asā uzkoda Sweet And Spicy от LATIAO – упаковка 68 граммов стоит 1,29 евро.

Это не продукт, а диво-дивное. Острая закуска, чем-то по виду напоминающая жареный картофель. Хотя этот корнеплод тут вообще ни при чем… Остро-солено-сладкое – «червячки» просто просятся в рот. Нереально вкусно и необычно.

Это так называемые латяо — популярные в Китае острые палочки, тянущиеся, пряные и, предупреждаем, – довольно острые. Для весенинки с друзьями — то, что надо!

5. Гороховые снеки с солью: Zirņu uzkoda ar sāli от китайского производителя WANT WANT — упаковка 85 граммов стоит 2,29 евро.

Это просто нежнейшие снэки, с пикантным мягким вкусом молодого горошка и орехов (есть в составе), которые буквально тают во рту.

А еще мы купили и попробовали разные сладости, например желейный пудинг с соусом личи и разными фруктами… И поняли, что будем исследовать этот ассортимент дальше, так как он добавит солнца и вкуса в наши мартовские будни.