Мы готовимся к этому очень серьезно: Клейнбергс опасается половодья

"Эта зима принесла нам очень большой объем снега и льда, а это означает повышенный риск наводнений на тех территориях Риги, которые традиционно подвержены затоплению. Если наступит резкое потепление и пойдут дожди, этот риск существенно возрастет, поэтому мы готовимся к этому очень серьезно. В распоряжении Риги имеются четыре катера, моторные лодки, а также машины для откачки воды, насосы высокого давления и другая техника.

Мы учли все ресурсы, картируем плотность населения и точно знаем, в каких местах и скольким людям может потребоваться помощь. Одновременно мы готовы при необходимости оказать поддержку и соседним самоуправлениям и поддерживаем тесную связь со всеми ответственными службами, чтобы в случае угрозы действовать незамедлительно", - сказал мэр Риги Виестурс Клейнбергс.