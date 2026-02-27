Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы готовимся к этому очень серьезно: Клейнбергс опасается половодья

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 14:56

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о повышении температуры воздуха, 27 февраля превентивно была созвана Комиссия по гражданской защите Рижской думы для оценки готовности к весеннему половодью и возможному повышению уровня воды.

"Эта зима принесла нам очень большой объем снега и льда, а это означает повышенный риск наводнений на тех территориях Риги, которые традиционно подвержены затоплению. Если наступит резкое потепление и пойдут дожди, этот риск существенно возрастет, поэтому мы готовимся к этому очень серьезно. В распоряжении Риги имеются четыре катера, моторные лодки, а также машины для откачки воды, насосы высокого давления и другая техника.

Мы учли все ресурсы, картируем плотность населения и точно знаем, в каких местах и скольким людям может потребоваться помощь. Одновременно мы готовы при необходимости оказать поддержку и соседним самоуправлениям и поддерживаем тесную связь со всеми ответственными службами, чтобы в случае угрозы действовать незамедлительно", - сказал мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

