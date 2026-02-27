Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главной темой на выборах будет «иностранное вмешательство» в них: прогноз Криштопанса

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 11:46

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

«Небольшие размышления о том, чего ожидать в оставшиеся семь месяцев до выборов в Сейм. Во-первых, запугивание как тактика – в данном случае попытка «Новой единства» таким образом привлечь избирателей, пугая их «опасностью» со стороны «популистов и старых сил», - пишет Кришиянис Криштопанс на Pietiek.com.

Ничего нового – нечто подобное уже было на выборах в Рижскую думу, и это происходит и сейчас. Это логично и закономерно, потому что гораздо легче говорить не о том, что будет, а о том, чего «нельзя допустить».

Ведь что еще может обещать "Новое единство"? Достроить Rail Baltica? Решить проблему airBaltic или, может быть, удвоить ВВП? Конечно, нет. Обещать то можно всё что угодно, только кто ж поверит? Rail Baltica нечего и мечтать достроить до заявленного когда-то 2030 года, airBaltic – вечный пациент под капельницей государственных дотаций. Экономический рост? Не смешите...

Но вот чего я не ожидал, так это того, что мы так быстро начнем раскручивать тему «русские скупают голоса» и угроз внешнего влияния как одного из аргументов. Вчера на передаче у Домбурса, похоже, была первая генеральная репетиция. И снова парадоксально, что именно правящая партия пугает этим... Партия, которая сама, разумеется, никогда не использует административные ресурсы, СМИ или органы власти, чтобы очернить оппозицию. Никогда!"

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов
Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть
Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Важно 16:31

Важно 0 комментариев

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Наука 16:04

Наука 0 комментариев

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

Новости Латвии 15:57

Новости Латвии 0 комментариев

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

Важно 15:48

Важно 0 комментариев

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

