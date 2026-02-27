Главной темой на выборах будет «иностранное вмешательство» в них: прогноз Криштопанса

Ничего нового – нечто подобное уже было на выборах в Рижскую думу, и это происходит и сейчас. Это логично и закономерно, потому что гораздо легче говорить не о том, что будет, а о том, чего «нельзя допустить».

Ведь что еще может обещать "Новое единство"? Достроить Rail Baltica? Решить проблему airBaltic или, может быть, удвоить ВВП? Конечно, нет. Обещать то можно всё что угодно, только кто ж поверит? Rail Baltica нечего и мечтать достроить до заявленного когда-то 2030 года, airBaltic – вечный пациент под капельницей государственных дотаций. Экономический рост? Не смешите...

Но вот чего я не ожидал, так это того, что мы так быстро начнем раскручивать тему «русские скупают голоса» и угроз внешнего влияния как одного из аргументов. Вчера на передаче у Домбурса, похоже, была первая генеральная репетиция. И снова парадоксально, что именно правящая партия пугает этим... Партия, которая сама, разумеется, никогда не использует административные ресурсы, СМИ или органы власти, чтобы очернить оппозицию. Никогда!"