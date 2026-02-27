Возле французского авианосца замечен подозрительный дрон

В шведских водах 25 февраля вблизи французского авианосца Charles de Gaulle, стоявшего в порту Мальмё, был замечен подозрительный дрон. Беспилотник был обнаружен на расстоянии 13 километров от авианосца и подавлен шведскими системами радиоэлектронной борьбы, сообщили в четверг, 26 февраля, представители вооруженных сил Швеции и Франции. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что дрон, вероятно, российского происхождения.

Йонсон обосновал это предположение тем, что в момент инцидента в "непосредственной близости" находился российский военный корабль. "По всей видимости, существует тесная связь между российским военным кораблем и этим дроном", - сказал министр в эфире телеканала SVT. По его словам, беспилотник, вероятно, нарушил воздушное пространство Швеции.

Армия Швеции начала расследование инцидента, который, по ее данным, произошел в проливе Эресунн. Ранее представитель французского генерального штаба сообщил, что корабль шведских ВМС обнаружил дрон во время патрулирования и "принял контрмеры" с помощью средств радиоэлектронного подавления.

Charles de Gaulle, прибывший в Мальмё 25 февраля, должен участвовать в учениях НАТО. Пол Йонсон сообщил, что на период пребывания авианосца Швеция приняла "особые защитные меры". Береговая охрана Швеции 26 февраля также обнаружила нефтяное пятно вблизи Charles de Gaulle. Она сообщила, что расследует, "от какого из судов исходит загрязнение".

В балтийском регионе в последнее время неоднократно случались инциденты с пролетами неизвестных дронов над аэропортами и чувствительными военными и промышленными объектами. На фоне напряженности между НАТО и Россией в связи с продолжающейся уже четыре года войной РФ против Украины подозрения в причастности к этим инцидентам падали на Москву.