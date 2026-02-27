Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Возле французского авианосца замечен подозрительный дрон

© Deutsche Welle 27 февраля, 2026 11:18

Мир 0 комментариев

Подозрительный беспилотник был обнаружен в шведских водах вблизи французского авианосца Charles de Gaulle. Министр обороны Швеции связал это с находившимся поблизости российским военным кораблем.

В шведских водах 25 февраля вблизи французского авианосца Charles de Gaulle, стоявшего в порту Мальмё, был замечен подозрительный дрон. Беспилотник был обнаружен на расстоянии 13 километров от авианосца и подавлен шведскими системами радиоэлектронной борьбы, сообщили в четверг, 26 февраля, представители вооруженных сил Швеции и Франции. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что дрон, вероятно, российского происхождения.

Йонсон обосновал это предположение тем, что в момент инцидента в "непосредственной близости" находился российский военный корабль. "По всей видимости, существует тесная связь между российским военным кораблем и этим дроном", - сказал министр в эфире телеканала SVT. По его словам, беспилотник, вероятно, нарушил воздушное пространство Швеции.

Армия Швеции начала расследование инцидента, который, по ее данным, произошел в проливе Эресунн. Ранее представитель французского генерального штаба сообщил, что корабль шведских ВМС обнаружил дрон во время патрулирования и "принял контрмеры" с помощью средств радиоэлектронного подавления.

Charles de Gaulle, прибывший в Мальмё 25 февраля, должен участвовать в учениях НАТО. Пол Йонсон сообщил, что на период пребывания авианосца Швеция приняла "особые защитные меры". Береговая охрана Швеции 26 февраля также обнаружила нефтяное пятно вблизи Charles de Gaulle. Она сообщила, что расследует, "от какого из судов исходит загрязнение".

В балтийском регионе в последнее время неоднократно случались инциденты с пролетами неизвестных дронов над аэропортами и чувствительными военными и промышленными объектами. На фоне напряженности между НАТО и Россией в связи с продолжающейся уже четыре года войной РФ против Украины подозрения в причастности к этим инцидентам падали на Москву.

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов
Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (2)

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах

15 миллионов контрабандных сигарет: почему дело отправили на пересмотр?

Важно 0 комментариев

Верховный суд отменил решение Латгальского окружного суда и направил на новое рассмотрение дело против старшего таможенного инспектора Службы государственных доходов. Речь идёт о ввозе в Латвию более 15 миллионов сигарет с белорусскими акцизными марками, сообщает агентство LETA со ссылкой на суд.

Загрузка

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Новости Латвии 0 комментариев

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Важно 0 комментариев

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Важно 0 комментариев

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

Важно 0 комментариев

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Наука 0 комментариев

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

Новости Латвии 0 комментариев

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

