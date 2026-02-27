800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах

В школах не хватает персонала

С начала перехода к единой школе государство каждый год дополнительно выделяет школам от трёх до четырёх миллионов евро. В прошлом учебном году государство перечислило самоуправлениям более 3,3 миллиона евро, чтобы они могли доплатить педагогам и специалистам поддержки за работу в классах, где у учеников разный уровень знания государственного языка. Однако почти 800 тысяч евро остались неиспользованными.

Заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки Роландс Озолс рассказал: «То есть [школы] могли привлечь учителя-логопеда, могли привлечь помощников педагогов, чтобы они работали, могли привлечь и использовать финансирование для групп продлённого дня. То, что мы видим на практике, — процент освоения финансирования в среднем составляет примерно от 60 % до 70 %. Нам приходится считаться с тем, что и сейчас для специалистов поддержки очень много вакансий».

Озолс признал, что деньги не осваиваются именно из-за нехватки специалистов.

Директора школ подтвердили слова Озолса в интервью Латвийскому радио. Директор Рижской 40-й средней школы Елена Ведищева рассказала:

«В первый год нам удалось потратить только 30 %. Действительно так и было, потому что в первый год было труднее всего привлечь персонал поддержки. А в этом году мы практически всё выделенное финансирование уже израсходовали».

Таким образом, этой школе постепенно всё-таки удалось найти нужных специалистов. Однако в целом ситуация не улучшилась.

Директор Рижской 34-й средней школы Наталья Рогалева сообщила: «Деньги есть, чтобы оплатить, но мы не видим этих людей. Таких людей нет, учителей латышского языка нет, и это большая проблема. Сейчас, я думаю, это проблема номер один: человеческие ресурсы».

Она отметила, что одними деньгами проблему кадров в школах уже не решить.

Как устранить нехватку персонала? Озолс считает, что проблема системная, виновата конкуренция на рынке труда. И он, и Рогалева полагают: нужно повышать престиж профессии учителя, тогда педагогов перестанет так сильно не хватать.

Больше всего школам удалось оплатить работу помощников педагогов, потому что эту роль часто берут на себя учителя с неполной нагрузкой на основной работе или те, кто выгорел на должности педагога. Особенно остро не хватает логопедов и специальных педагогов.

Учительница 1-го класса Рижской Даугавгривской основной школы Ольга Григорьева считает, что помощников педагогов тоже нужно гораздо больше. Чтобы у каждого ребёнка с трудностями был свой помощник педагога, потому что одновременно помогать двоим-троим детям тяжело.

Сейчас в классе Григорьевой один помощник педагога, а нужно как минимум двое.

Рижская дума в этом году из бюджета столицы выделила примерно четыре миллиона евро школам и дошкольным учреждениям, чтобы поддержать их переход на обучение исключительно на латышском языке. О распределении и использовании этого финансирования рассказала руководитель отдела общеобразовательных школ Департамента образования Рижской думы Анита Петеркопа:

«Финансирование, конечно, распределялось по образовательным учреждениям также пропорционально количеству обучающихся. То есть формула была такая: чем больше этих детей, общее количество детей в школе, тем больше денег. Потом уже школа сама решала, на что использовать эти деньги, но использование этих средств, конечно, согласовывалось на уровне департамента».

Поскольку идеи школ, как использовать это дополнительное финансирование, очень разные, есть надежда, что нехватка специалистов не будет так сильно тормозить освоение этих денег.

Рижское самоуправление выделило финансирование также на подготовку новых помощников педагогов.

Курсы латышского языка пользуются спросом среди учителей

Ещё одна форма поддержки со стороны государства и самоуправлений — курсы, на которых педагоги осваивают методику работы на латышском языке в классах, где у детей разные родные языки. Много таких курсов организует Агентство латышского языка. И в агентстве, и в министерстве отмечают, что курсы посетили тысячи учителей и они продолжают проводиться.

Только в прошлом году удостоверения о прохождении различных курсов для работы в лингвистически неоднородной среде получили 2506 работников школ. Методист отдела образования Агентства латышского языка Эрика Пичукане рассказала, что интерес педагогов к курсам очень большой. Например, поскольку роль помощников педагогов растёт, скоро ожидаются курсы о сотрудничестве педагогов и их помощников. За один день на них записалось 57 желающих, и запись закрыли. Стало ясно, что такие курсы придётся проводить ещё.

Представители агентства регулярно выезжают в школы, чтобы дать консультации по проблемам, характерным для каждого конкретного учреждения, и по работе с новыми учебными материалами.

«Новая книга, например, „Первые шаги“, предназначена для детей, которые не говорят по-латышски. Такие дети всё ещё есть в школах. Возможно, у них дополнительные занятия. [Мы рассказываем учителям], как работать с этим пособием или как использовать этот учебный материал, если [в классе у учителя] разные дети», — пояснила Пичукане.

Такие выезды она называет скорой помощью для школ.

Озолс рассказал о содержании некоторых курсов: «У нас были также вебинары для педагогов дошкольного образования, где специалисты объясняли, как происходит освоение языка, в каких этапах это происходит, какие есть трудные периоды, которые приходится преодолевать при изучении языка».

Директор Рогалева о курсах отозвалась так: «Довольно большое предложение для учителей — учиться на разных методических курсах, как преподавать в лингвистически неоднородной среде. Конечно, единственный способ научиться лучше работать — это практиковать разные методы, пробовать что-то новое, постоянно искать эти подходы. Мы всё-таки в такой большой, глобальной перемене немного на ощупь ищем, как лучше поступать».

Важно, чтобы методы, освоенные на курсах, учителя реально применяли в повседневной практике.

Учительница Григорьева считает: «Всем полезны те курсы, где другие педагоги рассказывают о своём опыте, как они работают, показывают реальные приёмы и материалы, как они это делают. Тогда мы можем что-то взять себе. Ну, говоря о коллегах, мы пришли к такому [выводу]».

Сотрудница Агентства латышского языка Пичукане заметила: фактически в каждой школе работает какой-то выдающийся учитель, который мог бы учить коллег. И в министерстве, и в самоуправлении подчёркивают, что очень важно, чтобы учителя могли учиться прямо в своей школе — друг у друга и у специалистов, приглашённых руководством школы.

Школам доступны различные учебные материалы

Школы сами разрабатывают учебные материалы. Однако в министерстве и Агентстве латышского языка отрицают, что не хватает учебных материалов для перехода на обучение на латышском языке. В учреждениях допускают, что учителям просто не хватает информации обо всём доступном.

Учительница Рижской Даугавгривской основной школы Ольга Григорьева, говоря о поддержке, которая ещё была бы нужна, сказала: «Наверное, хотелось бы печатных материалов поддержки именно для детей, потому что они очень хорошо воспринимают визуально, и тогда было бы больше того, что можно показывать детям визуально».

Пичукане из агентства отметила, что бывшие школы нацменьшинств могут использовать также учебные материалы, предназначенные, например, для реэмигрантов, потому что и этим детям нужно улучшать навыки латышского языка. О одном из материалов она сказала: «Здесь и плакаты, здесь и рабочие листы для „говорящих стен“, здесь словарь, здесь анимационные фильмы. Тут можно увидеть, как их много. Автор сделал такие [материалы], которые можно использовать и как напоминания, и распечатать на больших листах для „говорящей стены“. Очень творчески!».

Такие разнообразные материалы есть по разным учебным предметам и для разных групп классов. По просьбе учителей созданы словари понятий по разным предметам, а также материалы для самих учителей по улучшению их латышского языка.

Директор Рижской 34-й средней школы Рогалева сказала, что очень важен и психологический аспект. Поэтому нужно подбадривать учителей реально применять в работе те методы, которые освоены на курсах. Точно так же, наверное, нужно подбадривать использовать и учебные материалы, на которых не написано, что они именно для единой школы.

В школах также начинают реализовывать проект Европейского союза «Школа в сообществе», в котором предусмотрены разные мероприятия, которые можно использовать для улучшения знаний латышского языка у учеников. Например, почти девять миллионов евро можно потратить на консультации по учебным предметам и на другие виды консультационной поддержки. Почти 3,5 миллиона евро предусмотрены на развитие навыков чтения у учеников с 1-го по 3-й класс. В министерстве также пришли к выводу, что особенно в 7–9-х классах ученикам нужно предлагать неформальное образование на латышском языке, чтобы мотивировать их говорить по-латышски вне школьной среды. На это тоже предусмотрено финансирование из данного проекта.

Однако нужно учитывать, что главная цель этого проекта — поддержка детей и молодёжи с риском социальной исключённости и преждевременного прекращения обучения. То есть в его рамках можно одновременно решать проблемы, связанные с единой школой, но деньги не предназначены в первую очередь для этого.

Кроме того, указанное финансирование не на один год, а на несколько, потому что проект длится до 2029 года.

Пример расходов Рижской 34-й средней школы

Рижская 34-я средняя школа поделилась данными, как тратит дополнительное финансирование от Рижской думы на внедрение «Единой школы».

Всего на 2025/2026 учебный год выделено 85 000 евро. Их потратят на:

занятия по развитию навыков чтения для учеников 1–4-х классов — 32 занятия в месяц в малых группах, чтобы дети умели читать по-латышски, понимать текст и отвечать на вопросы;

дополнительную оплату логопеда. Раньше в школе была оплачена одна ставка логопеда, теперь — 1,3 ставки, чтобы дополнительно работать с учениками начальной школы;

две пятидневные лагеря для учеников основной школы в мартовские каникулы, где каждый день будет осваиваться определённая тема на латышском языке. В лагерях будет работать также психолог, чтобы подбадривать говорить по-латышски;

для будущих первоклассников — трёхнедельный лагерь в августе, где будут осваиваться понятия на латышском языке, необходимые для обучения. В каждом лагере будет по 30 детей;

индивидуальные консультации для учеников 5–8-х классов с очень низким уровнем латышского языка;

разработка методических материалов, которые смогут использовать все учителя при работе в лингвистически неоднородной среде;

закупка детских и подростковых журналов на латышском языке;

найм ещё четырёх помощников педагогов.

В целом поддержку получат около 500 учеников. В школе больше 1200 учеников.