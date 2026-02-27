Шесть в ряд: парад планет можно будет видеть даже в бинокль

Это явление будет видно по всему миру, в том числе в Латвии и других странах Северной Европы. В Риге, Берлине и Лондоне оптимальное время для наблюдений приходится на ночь с 28 февраля на 1 марта. В Латвии планеты можно будет увидеть в направлении от северо-запада к юго-западу, низко над горизонтом, примерно через 30–60 минут после заката.

Невооруженным глазом хорошо различимы будут Венера — самая яркая, низко на западе, Юпитер — высоко на юго-востоке, и Сатурн — также низко на западе. Меркурий появится очень близко к горизонту и потребует ясного неба, открытого обзора и, возможно, бинокля, так как он быстро исчезает в сумерках.

Уран и Нептун будут видны только с помощью бинокля или небольшого телескопа. Для удачного наблюдения рекомендуется выбрать место с открытым западным горизонтом, вдали от городского освещения — например, за пределами Риги, у моря или в сельской местности. Важным условием также является ясная погода без облаков.

По данным NASA и других астрономических источников, включая Star Walk и The Planetary Society, этот парад планет станет одним из самых значимых небесных событий 2026 года, хотя не все планеты будут одинаково яркими и часть из них потребует оптических приборов.