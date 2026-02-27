Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Покупай европейское»: а сможем?

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 13:16

Евросоюз хочет, чтобы деньги европейских налогоплательщиков оставались в Европе. Но получится ли?

В марте 2026 года Еврокомиссия представит план «One Europe, One Market», где ключевая идея — «Buy European». Цель проста: при госзакупках и распределении промышленного финансирования отдавать приоритет производству внутри ЕС — в обороне, чистых технологиях, микрочипах, химии и автопроме.

Проект называют европейским ответом на американский Buy American. Но у Брюсселя — 27 экономик, правила ВТО и собственная политика открытой торговли.

Ранее предложение уже откладывали — страны не смогли договориться.

Есть один сектор, где разногласий почти нет: оборона. Экономист Гуннар Вольф из Свободного университета Брюсселя прямо говорит, что закупки американского оружия создают зависимость. В вопросах безопасности, по его мнению, аргументы в пользу «покупать своё» очевидны.

Но в остальных отраслях скепсиса больше. Если защищать рынок без конкуренции, это может привести к снижению инноваций и замедлению роста.

Юрист Альберто Алеманно из HEC Paris отмечает: у ЕС нет полной промышленной базы и цепочек поставок, чтобы «идти в одиночку» в большинстве секторов. Жёсткие преференции могут увеличить издержки для европейских компаний.

Разделение уже видно. Франция настаивает на строгих правилах локального производства. Германия предлагает более мягкую формулу «Made with Europe» — с участием партнёров вроде Канады, Великобритании и Норвегии. Малые экспортно-ориентированные страны опасаются, что платить придётся им, а выиграют крупные экономики.

Есть и ещё одна проблема: цепочки поставок. Европа активно импортирует комплектующие, чтобы затем экспортировать готовую продукцию. Если вводить ограничения, себестоимость вырастет — а значит, подорожает и экспорт.

Пример: немецкая компания строит ветропарк в ОАЭ, используя компоненты из разных стран. Что в таком случае считать «европейским» продуктом?

По предварительным данным, обсуждаются пороги европейской добавленной стоимости — 60–80% — и возможные исключения для «доверенных партнёров».

Уже девять стран, включая Швецию, Финляндию, Ирландию и Эстонию, предупредили: такие меры должны быть крайней, временной и точечной мерой.

Политическое решение, похоже, принято.
А вот как это будет работать — пока никто не знает.

Комментарии (0)
