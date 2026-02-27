Вот и новый мэр? Заместитель Барташевича получил доступ к гостайне

В думе не стали комментировать, получил ли он допуск на максимально возможный срок, так как это закрытая информация.

Решение Службы государственной безопасности о допуске к гостайне исполнительного директора Евгении Кущ пока не принято.

Уже известно, что допуск к гостайне получил и заместитель председателя Резекненской думы Алексей Стец.

Уже сообщалось, что министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс отстранил Барташевича от должности, так как тот не получил допуск к гостайне.