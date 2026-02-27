Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чубайс просит Канаду снять c него санкции

© Deutsche Welle 27 февраля, 2026 12:46

Мир 0 комментариев

Бывший глава компании "Роснано" Анатолий Чубайс подал в Федеральный суд Канады иск против министерства иностранных дел этой страны, сообщило издание "Коммерсант" в пятницу, 27 февраля. Иск, поданный 17 февраля, связан с тем, что МИД так и не ответил на поданное Чубайсом еще в сентябре заявление об исключении из санкционного перечня. По канадскому законодательству, такие обращения должны рассматриваться в течение 90 дней. Полный текст иска на сайте суда не публикуется.

В заявлении, направленном в канадский МИД, Чубайс отверг обвинения в поддержке вторжения России в Украину и приложил автобиографию. В ней он описал свою "историческую оппозицию" Путину, сослался на добровольную эмиграцию с 2022 года и заявил, что ушел с поста спецпредставителя президента РФ в знак протеста против войны.

Канада включила Анатолия Чубайса в санкционный список в июне 2025 года, после того как соратники российского оппозиционера Алексея Навального внесли его в так называемый "список 50" лиц из ближайшего окружения Путина.

Репутационный ущерб

По словам Чубайса, санкции особенно болезненны для него, поскольку его активы в России арестованы, а зарубежные доходы "находятся под угрозой изъятия". В иске он указывает, что может рассчитывать только на доходы из-за рубежа и что ограничения потенциально могут разрушить его хрупкие связи с теми единственными местами, где он может жить и обеспечивать себя и свою семью.

Санкции, по утверждению Чубайса, уже нанесли ему "значительный репутационный ущерб", ошибочно поставив в один ряд с теми, кому он фактически противостоял - как задолго до 2022 года, так и в момент отставки. До 2020 года он занимал пост председателя правления "Роснано", после чего стал специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями.

Анатолий Чубайс находится за рубежом с 2022 года. В сентябре 2023 года Путин публично прокомментировал его отъезд, заявив, что не понимает мотивов эмиграции, и связал это с "огромной финансовой дырой" в структуре, которую тот возглавлял долгие годы. В декабре прошлого года российский суд арестовал имущество Чубайса и ряда бывших топ-менеджеров "Роснано" по иску компании - СМИ сообщали, что корпорация обвинила их в "неразумных действиях", причинивших ущерб на миллиарды рублей.

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

