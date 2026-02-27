Чубайс просит Канаду снять c него санкции

В заявлении, направленном в канадский МИД, Чубайс отверг обвинения в поддержке вторжения России в Украину и приложил автобиографию. В ней он описал свою "историческую оппозицию" Путину, сослался на добровольную эмиграцию с 2022 года и заявил, что ушел с поста спецпредставителя президента РФ в знак протеста против войны.

Канада включила Анатолия Чубайса в санкционный список в июне 2025 года, после того как соратники российского оппозиционера Алексея Навального внесли его в так называемый "список 50" лиц из ближайшего окружения Путина.

Репутационный ущерб

По словам Чубайса, санкции особенно болезненны для него, поскольку его активы в России арестованы, а зарубежные доходы "находятся под угрозой изъятия". В иске он указывает, что может рассчитывать только на доходы из-за рубежа и что ограничения потенциально могут разрушить его хрупкие связи с теми единственными местами, где он может жить и обеспечивать себя и свою семью.

Санкции, по утверждению Чубайса, уже нанесли ему "значительный репутационный ущерб", ошибочно поставив в один ряд с теми, кому он фактически противостоял - как задолго до 2022 года, так и в момент отставки. До 2020 года он занимал пост председателя правления "Роснано", после чего стал специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями.

Анатолий Чубайс находится за рубежом с 2022 года. В сентябре 2023 года Путин публично прокомментировал его отъезд, заявив, что не понимает мотивов эмиграции, и связал это с "огромной финансовой дырой" в структуре, которую тот возглавлял долгие годы. В декабре прошлого года российский суд арестовал имущество Чубайса и ряда бывших топ-менеджеров "Роснано" по иску компании - СМИ сообщали, что корпорация обвинила их в "неразумных действиях", причинивших ущерб на миллиарды рублей.