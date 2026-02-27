Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 16:32

Важно 0 комментариев

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Потерпевшие считают, что приговор суда является законным и обоснованным, однако назначенное наказание является чрезмерно мягким и не способствует осознанию Хаитом обязанности соблюдать законы и воздерживаться от совершения убийств.

По словам адвоката, по мнению потерпевших, в действиях Хайта не прослеживается смягчающих обстоятельств – он не извинился и не выразил раскаяния.

Пострадавшие также считают, что в деле имеются отягчающие обстоятельства – дача ложных показаний, использование огнестрельного оружия в общественном месте и то, что убийство фактически произошло в присутствии несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, что помимо 18-летнего срока суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства 3100 евро в связи с выплаченной Судебной администрацией государственной компенсацией потерпевшим. Также было решено удовлетворить заявление потерпевших о компенсации и взыскать моральный ущерб в размере 100 000 евро и материальный ущерб в размере 4953 евро в связи с оказанием юридической помощи.

По делу обвиняется Хаит, 1975 года рождения. Максимальное наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах — пожизненное заключение.

В свою очередь, Константин Белокуров, 1991 года рождения, который увез Хайта с места происшествия, обвиняется в соучастии в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в краже сумки из автомобиля Любки. Его дело выделено в отдельное уголовное производство, и судебный процесс продолжается.

Причиной преступления стал словесный конфликт по поводу бытовой ситуации, который в тот же день возник между Любкой и супругой Хаита на парковке другого магазина.

 

