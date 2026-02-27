«Экономия до 5 млн евро», — Рижская дума о реорганизации детских садов

По оценке самоуправления, возможная экономия от закрытия детских садов составит от 3 до 5 млн евро. При этом от реорганизации школ дополнительной финансовой выгоды не ожидается, поскольку обучение продолжится в существующих зданиях.

Ответственный за сферу образования, культуры и спорта заместитель мэра Вилнис Кирсис подчеркнул, что средства планируется направить на повышение качества образования.

«Качество образования определяется тем, как ресурсы направляются ребенку, причем в двух направлениях: во-первых, это более высокооплачиваемый учитель, поскольку появляется возможность привлекать лучших специалистов; во-вторых, это среда, в которой происходит обучение: учебные пособия, инфраструктура. Если мы сконцентрируем эти ресурсы, то сможем лучше развивать эти аспекты», - заявил Вилнис Кирсис.

Среди решений - присоединение основной школы № 74 к средней школе № 64, Первой христианской основной школы к средней школе № 6, объединение Ринужской средней школы и средней школы № 31 с созданием Вецмилгравской средней школы. Также запланировано объединение лицея Броце с Саркандаугавской основной школой, основной школы Гайльэзерса с Межциемской основной школой и средней школы имени Райниса с начальной школой Valodiņa.

После сокращения в столице останется 170 муниципальных детских садов как физических объектов. Например, в Иманте к детсаду Kurzeme будет присоединён детский сад № 104, а в Кенгарагсе объединятся Zilbīte и Dzintariņš.

Латвийский профсоюз работников образования и науки заявил, что внимательно следит за процессом. По словам главы профсоюза Инги Ванаги, работникам школ и детских садов обещано предложить рабочие места, и на данный момент нет оснований говорить о серьёзных рисках.