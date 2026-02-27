Покупаем резиновые сапоги. Где ждать подтоплений уже в марте?

Запасы снега в бассейнах рек остаются значительными, лёд на водоёмах толстый. Гидрологи не исключают превышения жёлтого уровня предупреждения, а местами - и оранжевого или красного.

«Во многих местах возможно превышение жёлтых отметок, а местами существует вероятность достижения и оранжевого и красного уровней». Основной риск связан с ледовыми заторами. Потепление до 0, +6 градусов в конце февраля и до +7 в начале марта ускорит процесс. При прояснениях температура может приблизиться к +10. Дополнительные дожди способны резко усилить подъём воды.

Пик паводка в реках Курземе ожидается уже в первой декаде марта. В бассейне Лиелупе - в середине месяца. В бассейнах Гауи, Салацы и Даугавы - со второй декады марта до середины апреля.

Наиболее опасные участки: Даугавa ниже Даугавпилса, район Ливан и отрезок Екабпилс - Плявиняс, нижнее течение Огре, а также Гауя у Стренчи, Сигулды, Адажи и Царникавы. В устьях крупных рек уровень воды будет зависеть и от силы нагонного ветра.