Rail Baltica: денег нет, проект в ловушке. Экономист требует пересмотра мегапроектов

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 18:45

Новости Латвии

"Rail Baltica" tilta pār Daugavu būvniecības darbi.

Экономист Айварс Стракша в интервью «nra.lv» заявил, что проект Rail Baltica оказался в тяжёлой финансовой ситуации. По его словам, изначально была чрезмерная надежда на финансирование ЕС в размере 85%, однако реальные расходы оказались значительно выше ожиданий.

Он напоминает, что при одобренной сумме около 1,9 млрд евро фактические затраты по отдельным объектам оказались почти вдвое больше, но контракты всё равно были подписаны.

«Если проект стоит вдвое дороже, а денег нет, нельзя подписывать договор». По оценке экономиста, сейчас не хватает 3-4 млрд евро, и нет уверенности, что ЕС компенсирует дефицит. В условиях высокой конкуренции за европейские средства нагрузка может лечь на бюджеты стран Балтии.

Стракша предлагает отказаться от концепции скоростной линии до 249 км в час и перейти к более дешёвому варианту 160-200 км в час. Также он считает, что строительство следовало бы вести поэтапно.

Критике подвергся и зелёный курс. Экономист утверждает, что Европа теряет конкурентоспособность, тогда как технологическое лидерство в сфере возобновляемой энергетики перешло к Китаю. По его мнению, солнечная и ветровая энергетика не могут обеспечить базовую мощность, а Балтия нуждается в стабильных источниках - газе, гидроэнергетике или атомной энергетике.

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (2)

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов
Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов

Весенний паводок может стать затяжными. Риски касаются Лиелупе, Даугавы и Гауи

В Латвии ожидается необычно продолжительный весенний паводок, который при неблагоприятных условиях может перерасти в масштабные наводнения. По словам государственного секретаря Министерства климата и энергетики Лиги Куревской, период половодья может длиться с 5 марта до середины апреля.

В Латвии ожидается необычно продолжительный весенний паводок, который при неблагоприятных условиях может перерасти в масштабные наводнения. По словам государственного секретаря Министерства климата и энергетики Лиги Куревской, период половодья может длиться с 5 марта до середины апреля.

Что будет с военными после войны? Варианты не радуют

В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и сооснователь агентства «Медийный мост» Филипс Райевскис заявил, что уже сейчас необходимо думать о последствиях окончания войны в Украине.

В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и сооснователь агентства «Медийный мост» Филипс Райевскис заявил, что уже сейчас необходимо думать о последствиях окончания войны в Украине.

В детсадах и школах Хельсинки коров поменяют на овёс

Хельсинки радикально меняет школьное меню. Городской совет поддержал инициативу депутата Mai Kivelä и решил к 2030 году сократить закупки мяса и молочных продуктов вдвое.

Хельсинки радикально меняет школьное меню. Городской совет поддержал инициативу депутата Mai Kivelä и решил к 2030 году сократить закупки мяса и молочных продуктов вдвое.

Новая идея министра образования — химическая кастрация для насильников

В эфире телеканала TV24 министр образования и науки Даче Мелбарде заявила, что дети не рождаются агрессивными, а проявления насилия у несовершеннолетних часто являются сигналом о необходимости помощи. В Сейме уже приняты поправки, которые обязывают самоуправления внедрять в каждой школе проекты по снижению насилия и укреплению благополучия.

В эфире телеканала TV24 министр образования и науки Даче Мелбарде заявила, что дети не рождаются агрессивными, а проявления насилия у несовершеннолетних часто являются сигналом о необходимости помощи. В Сейме уже приняты поправки, которые обязывают самоуправления внедрять в каждой школе проекты по снижению насилия и укреплению благополучия.

Берлин под осадой енотов: они везде — от клиники Charité до казарм!

В Берлине всё чаще жалуются на енотов. По данным Сената города, животные повредили крыши клиники Charité, здания городской службы по уборке, школы, бассейны, казармы, электро- и водопроводные станции, жилые дома и парки.

В Берлине всё чаще жалуются на енотов. По данным Сената города, животные повредили крыши клиники Charité, здания городской службы по уборке, школы, бассейны, казармы, электро- и водопроводные станции, жилые дома и парки.

Покупаем резиновые сапоги. Где ждать подтоплений уже в марте?

В западных и центральных районах Латвии в начале марта начнётся активное таяние снега и льда. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает: уровень воды повысится, начнут затапливаться поймы и низины.

В западных и центральных районах Латвии в начале марта начнётся активное таяние снега и льда. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает: уровень воды повысится, начнут затапливаться поймы и низины.

