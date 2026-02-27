Rail Baltica: денег нет, проект в ловушке. Экономист требует пересмотра мегапроектов

Он напоминает, что при одобренной сумме около 1,9 млрд евро фактические затраты по отдельным объектам оказались почти вдвое больше, но контракты всё равно были подписаны.

«Если проект стоит вдвое дороже, а денег нет, нельзя подписывать договор». По оценке экономиста, сейчас не хватает 3-4 млрд евро, и нет уверенности, что ЕС компенсирует дефицит. В условиях высокой конкуренции за европейские средства нагрузка может лечь на бюджеты стран Балтии.

Стракша предлагает отказаться от концепции скоростной линии до 249 км в час и перейти к более дешёвому варианту 160-200 км в час. Также он считает, что строительство следовало бы вести поэтапно.

Критике подвергся и зелёный курс. Экономист утверждает, что Европа теряет конкурентоспособность, тогда как технологическое лидерство в сфере возобновляемой энергетики перешло к Китаю. По его мнению, солнечная и ветровая энергетика не могут обеспечить базовую мощность, а Балтия нуждается в стабильных источниках - газе, гидроэнергетике или атомной энергетике.