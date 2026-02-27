В детсадах и школах Хельсинки коров поменяют на овёс

Что это означает на практике:

– в школах мясные блюда будут подавать раз в неделю;

– в детских садах — 1–2 раза в неделю по чередующемуся графику;

– молочные продукты в приготовлении пищи заменят овсяными;

– овсяное молоко предложат всем детям как альтернативу коровьему.

За инициативу проголосовали 57 депутатов, против — 23, четверо воздержались.

В городском меню уже на 50% меньше блюд с красным мясом, чем в 2019 году. Власти подчёркивают: приоритет — вкус и питательная ценность. Мясо планируют постепенно заменять бобовыми, злаками, орехами и семенами. Делать это будут через так называемые «гибридные» блюда — когда часть животного белка постепенно вытесняется растительным.

Решение обосновывают и климатическими целями, и медицинскими рекомендациями. Исследование University of Helsinki показало, что финские дети потребляют слишком много мяса и недостаточно бобовых. В национальных рекомендациях переработанное мясо признано канцерогеном, а горячие блюда с красным мясом советуют ограничить до двух раз в неделю.

Ежедневно городская система питания подаёт более 100 000 порций.

В столовых всё больше овса. Говядина — по расписанию.