В детсадах и школах Хельсинки коров поменяют на овёс

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 19:17

Всюду жизнь 0 комментариев

Хельсинки радикально меняет школьное меню. Городской совет поддержал инициативу депутата Mai Kivelä и решил к 2030 году сократить закупки мяса и молочных продуктов вдвое.

Что это означает на практике:

– в школах мясные блюда будут подавать раз в неделю;
– в детских садах — 1–2 раза в неделю по чередующемуся графику;
– молочные продукты в приготовлении пищи заменят овсяными;
– овсяное молоко предложат всем детям как альтернативу коровьему.

За инициативу проголосовали 57 депутатов, против — 23, четверо воздержались.

В городском меню уже на 50% меньше блюд с красным мясом, чем в 2019 году. Власти подчёркивают: приоритет — вкус и питательная ценность. Мясо планируют постепенно заменять бобовыми, злаками, орехами и семенами. Делать это будут через так называемые «гибридные» блюда — когда часть животного белка постепенно вытесняется растительным.

Решение обосновывают и климатическими целями, и медицинскими рекомендациями. Исследование University of Helsinki показало, что финские дети потребляют слишком много мяса и недостаточно бобовых. В национальных рекомендациях переработанное мясо признано канцерогеном, а горячие блюда с красным мясом советуют ограничить до двух раз в неделю.

Ежедневно городская система питания подаёт более 100 000 порций.

В столовых всё больше овса. Говядина — по расписанию.

Весенний паводок может стать затяжными. Риски касаются Лиелупе, Даугавы и Гауи

В Латвии ожидается необычно продолжительный весенний паводок, который при неблагоприятных условиях может перерасти в масштабные наводнения. По словам государственного секретаря Министерства климата и энергетики Лиги Куревской, период половодья может длиться с 5 марта до середины апреля.

В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и сооснователь агентства «Медийный мост» Филипс Райевскис заявил, что уже сейчас необходимо думать о последствиях окончания войны в Украине.

Rail Baltica: денег нет, проект в ловушке. Экономист требует пересмотра мегапроектов

Экономист Айварс Стракша в интервью «nra.lv» заявил, что проект Rail Baltica оказался в тяжёлой финансовой ситуации. По его словам, изначально была чрезмерная надежда на финансирование ЕС в размере 85%, однако реальные расходы оказались значительно выше ожиданий.

Новая идея министра образования — химическая кастрация для насильников

В эфире телеканала TV24 министр образования и науки Даче Мелбарде заявила, что дети не рождаются агрессивными, а проявления насилия у несовершеннолетних часто являются сигналом о необходимости помощи. В Сейме уже приняты поправки, которые обязывают самоуправления внедрять в каждой школе проекты по снижению насилия и укреплению благополучия.

Берлин под осадой енотов: они везде — от клиники Charité до казарм!

В Берлине всё чаще жалуются на енотов. По данным Сената города, животные повредили крыши клиники Charité, здания городской службы по уборке, школы, бассейны, казармы, электро- и водопроводные станции, жилые дома и парки.

Покупаем резиновые сапоги. Где ждать подтоплений уже в марте?

В западных и центральных районах Латвии в начале марта начнётся активное таяние снега и льда. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает: уровень воды повысится, начнут затапливаться поймы и низины.

