Новая идея министра образования — химическая кастрация для насильников

27 февраля, 2026 18:35

Новости Латвии

В эфире телеканала TV24 министр образования и науки Даче Мелбарде заявила, что дети не рождаются агрессивными, а проявления насилия у несовершеннолетних часто являются сигналом о необходимости помощи. В Сейме уже приняты поправки, которые обязывают самоуправления внедрять в каждой школе проекты по снижению насилия и укреплению благополучия.

«Ни один ребёнок не рождается агрессивным», - подчеркнула Мелбарде, добавив, что агрессия - это крик о помощи. Министр считает, что поддержку необходимо оказывать как пострадавшим детям и их семьям, так и тем семьям, где растут дети с агрессивным поведением.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс назвал сексуальное и эмоциональное насилие серьёзной проблемой, особенно в детских центрах.

«В нашей стране насилие - огромная проблема. И сексуальное, и эмоциональное». Пока разрабатывается закон о противодействии насилию, Узулниекс вновь предложил применять химическую кастрацию к сексуальным насильникам, совершившим преступления против детей. По его словам, такие преступления могут разрушить жизнь ребёнка.

Оба министра подчёркивают, что ключевым направлением остаётся работа с семьями, поскольку истоки многих проблем лежат в семейной среде.

Весенний паводок может стать затяжными. Риски касаются Лиелупе, Даугавы и Гауи

В Латвии ожидается необычно продолжительный весенний паводок, который при неблагоприятных условиях может перерасти в масштабные наводнения. По словам государственного секретаря Министерства климата и энергетики Лиги Куревской, период половодья может длиться с 5 марта до середины апреля.

Что будет с военными после войны? Варианты не радуют

В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и сооснователь агентства «Медийный мост» Филипс Райевскис заявил, что уже сейчас необходимо думать о последствиях окончания войны в Украине.

В детсадах и школах Хельсинки коров поменяют на овёс

Хельсинки радикально меняет школьное меню. Городской совет поддержал инициативу депутата Mai Kivelä и решил к 2030 году сократить закупки мяса и молочных продуктов вдвое.

Rail Baltica: денег нет, проект в ловушке. Экономист требует пересмотра мегапроектов

Экономист Айварс Стракша в интервью «nra.lv» заявил, что проект Rail Baltica оказался в тяжёлой финансовой ситуации. По его словам, изначально была чрезмерная надежда на финансирование ЕС в размере 85%, однако реальные расходы оказались значительно выше ожиданий.

Берлин под осадой енотов: они везде — от клиники Charité до казарм!

В Берлине всё чаще жалуются на енотов. По данным Сената города, животные повредили крыши клиники Charité, здания городской службы по уборке, школы, бассейны, казармы, электро- и водопроводные станции, жилые дома и парки.

Покупаем резиновые сапоги. Где ждать подтоплений уже в марте?

В западных и центральных районах Латвии в начале марта начнётся активное таяние снега и льда. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает: уровень воды повысится, начнут затапливаться поймы и низины.

