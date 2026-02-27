«Ни один ребёнок не рождается агрессивным», - подчеркнула Мелбарде, добавив, что агрессия - это крик о помощи. Министр считает, что поддержку необходимо оказывать как пострадавшим детям и их семьям, так и тем семьям, где растут дети с агрессивным поведением.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс назвал сексуальное и эмоциональное насилие серьёзной проблемой, особенно в детских центрах.

«В нашей стране насилие - огромная проблема. И сексуальное, и эмоциональное». Пока разрабатывается закон о противодействии насилию, Узулниекс вновь предложил применять химическую кастрацию к сексуальным насильникам, совершившим преступления против детей. По его словам, такие преступления могут разрушить жизнь ребёнка.

Оба министра подчёркивают, что ключевым направлением остаётся работа с семьями, поскольку истоки многих проблем лежат в семейной среде.