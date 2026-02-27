Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
15 миллионов контрабандных сигарет: почему дело отправили на пересмотр?

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 17:05

Верховный суд отменил решение Латгальского окружного суда и направил на новое рассмотрение дело против старшего таможенного инспектора Службы государственных доходов. Речь идёт о ввозе в Латвию более 15 миллионов сигарет с белорусскими акцизными марками, сообщает агентство LETA со ссылкой на суд.

По версии прокуратуры, чтобы облегчить ввоз незадекларированных сигарет, обвиняемый в системе грузового сканера заменил полученные изображения полуприцепа на другие, на которых товар не был виден. На следующий день Государственная полиция задержала транспортное средство. В полуприцепе обнаружено более 15 миллионов сигарет.

В результате недекларирования государству причинён ущерб в размере 1,84 миллиона евро в виде неуплаченного акциза и налога на добавленную стоимость.

Ранее Даугапилсский городской суд признал таможенника виновным в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями и назначил три года лишения свободы с запретом занимать должности государственной службы сроком на пять лет. Латгальский окружной суд оставил приговор без изменений.

Однако Верховный суд установил, что суды двух инстанций использовали показания, данные на стадии предварительного следствия, без согласия обвиняемого и защитника. При этом прокурор не включил эти показания в перечень доказательств, а свидетель не был вызван в судебные заседания.

Кроме того, апелляционная инстанция не дала чёткого ответа, каким образом обвиняемый мог технически заменить файлы изображений, если ему не был известен пароль сервера системы сканера.

Верховный суд указал, что суд фактически вмешался в исключительную компетенцию прокурора по отбору доказательств и поддержанию обвинения, допустив существенное нарушение уголовно-процессуального закона. Также суд обратил внимание, что действия могли соответствовать более тяжким преступлениям, таким как контрабанда и превышение служебных полномочий, за которые предусмотрено более строгое наказание.

Вы что, экономили?!! «Latvenergo» потеряла 27,5% прибыли
Вы что, экономили?!! «Latvenergo» потеряла 27,5% прибыли (2)

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (2)

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)
Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)

Весенний паводок может стать затяжными. Риски касаются Лиелупе, Даугавы и Гауи

В Латвии ожидается необычно продолжительный весенний паводок, который при неблагоприятных условиях может перерасти в масштабные наводнения. По словам государственного секретаря Министерства климата и энергетики Лиги Куревской, период половодья может длиться с 5 марта до середины апреля.

Что будет с военными после войны? Варианты не радуют

В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и сооснователь агентства «Медийный мост» Филипс Райевскис заявил, что уже сейчас необходимо думать о последствиях окончания войны в Украине.

В детсадах и школах Хельсинки коров поменяют на овёс

Хельсинки радикально меняет школьное меню. Городской совет поддержал инициативу депутата Mai Kivelä и решил к 2030 году сократить закупки мяса и молочных продуктов вдвое.

Rail Baltica: денег нет, проект в ловушке. Экономист требует пересмотра мегапроектов

Экономист Айварс Стракша в интервью «nra.lv» заявил, что проект Rail Baltica оказался в тяжёлой финансовой ситуации. По его словам, изначально была чрезмерная надежда на финансирование ЕС в размере 85%, однако реальные расходы оказались значительно выше ожиданий.

Новая идея министра образования — химическая кастрация для насильников

В эфире телеканала TV24 министр образования и науки Даче Мелбарде заявила, что дети не рождаются агрессивными, а проявления насилия у несовершеннолетних часто являются сигналом о необходимости помощи. В Сейме уже приняты поправки, которые обязывают самоуправления внедрять в каждой школе проекты по снижению насилия и укреплению благополучия.

Берлин под осадой енотов: они везде — от клиники Charité до казарм!

В Берлине всё чаще жалуются на енотов. По данным Сената города, животные повредили крыши клиники Charité, здания городской службы по уборке, школы, бассейны, казармы, электро- и водопроводные станции, жилые дома и парки.

Покупаем резиновые сапоги. Где ждать подтоплений уже в марте?

В западных и центральных районах Латвии в начале марта начнётся активное таяние снега и льда. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает: уровень воды повысится, начнут затапливаться поймы и низины.

