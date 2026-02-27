15 миллионов контрабандных сигарет: почему дело отправили на пересмотр?

По версии прокуратуры, чтобы облегчить ввоз незадекларированных сигарет, обвиняемый в системе грузового сканера заменил полученные изображения полуприцепа на другие, на которых товар не был виден. На следующий день Государственная полиция задержала транспортное средство. В полуприцепе обнаружено более 15 миллионов сигарет.

В результате недекларирования государству причинён ущерб в размере 1,84 миллиона евро в виде неуплаченного акциза и налога на добавленную стоимость.

Ранее Даугапилсский городской суд признал таможенника виновным в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями и назначил три года лишения свободы с запретом занимать должности государственной службы сроком на пять лет. Латгальский окружной суд оставил приговор без изменений.

Однако Верховный суд установил, что суды двух инстанций использовали показания, данные на стадии предварительного следствия, без согласия обвиняемого и защитника. При этом прокурор не включил эти показания в перечень доказательств, а свидетель не был вызван в судебные заседания.

Кроме того, апелляционная инстанция не дала чёткого ответа, каким образом обвиняемый мог технически заменить файлы изображений, если ему не был известен пароль сервера системы сканера.

Верховный суд указал, что суд фактически вмешался в исключительную компетенцию прокурора по отбору доказательств и поддержанию обвинения, допустив существенное нарушение уголовно-процессуального закона. Также суд обратил внимание, что действия могли соответствовать более тяжким преступлениям, таким как контрабанда и превышение служебных полномочий, за которые предусмотрено более строгое наказание.