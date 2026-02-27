Журналисты показали винодельню Медведева в Италии, откуда вино по прежнему идёт в Россию

По данным The Insider, на винодельне производится в основном сухое красное вино Кьянти Классико из сорта винограда Санджовезе. Виноградники занимают 29 гектаров. Вино экспортируется по всему миру, в том числе в США, Германию, Данию и даже в Россию. Сообщается, что в 2025 году вино поступало туда через литовскую логистическую компанию Vinges Transsphere Logistika.

«Из-за санкций правила отправки вина в Россию стали строже, но это возможно», — заявила журналистам сотрудница винодельни Бьянка. Она также подтвердила, что «один из инвесторов и управляющий директор Fattoria della Aiola — русские».

The Insider выяснил, что сокурсник Медведева Илья Елисеев напрямую владеет 9% акций винодельни. Оставшиеся акции, как отмечается, зарегистрированы на кипрский офшор Dockell Limited. Номинально фирма принадлежит россиянину Алексею Швецову, а управляют ею юристы из бюро «Иванян и партнеры». Журналистам стало известно, что это бюро находится под управлением тайной супруги Елисеева Наталии Маляминой, а Швецов оказался связан с другими известными активами Медведева.

Так, Швецов числится гендиректором ООО «Оржицкие Артезианские Воды» и ООО «ФКК», собственником которых является Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта. На этот фонд оказалась записана резиденция Медведева в Псехако.

Через «ФКК» связано и имущество агрокомплекса «Мансурово», где официально трудоустроен сын Медведева. Ежемесячная зарплата Ильи Медведева в «Мансурово» составляет 117 647 рублей (1 291 евро), кроме того он работает в дочерней структуре Ростеха.