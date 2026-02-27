Дружба со спортом – путь в лучшую жизнь! Новости партнеров Редакция PRESS 27 февраля, 2026 11:48 Новости партнеров

Весна шепчет: приходите в один из трех фитнес-клубов F1, чтобы обеспечить самое главное – собственное здоровье и позитивный настрой. Что может быть ценнее?

Не важно, сколько вам сейчас лет, никогда не рано и не поздно обеспечить организм тем, без чего он неизбежно стремительно стареет, быстро теряя крепость.

Ничто так не держит на плаву, как физкультура

Начну с собственного опыта. В начале зимы мне очень не повезло – слетев кубарем с железнодорожной платформы, я сломала плечо, буквально размолотив на кусочки часть плеча и нарушив все в этой конструкции тела. И вот что мне сказали врачи: благодаря тому, что я всю жизнь занимаюсь спортом и имею тренированные мышцы и крепкие суставы - совершенно как у молодой женщины (так как мой опорно-двигательный аппарат всю жизнь получает нужную нагрузку и усиленное кровоснабжение во время физических упражнений), удалось буквально за пару месяцев вернуть если не все функции плечевого сустава, то почти все. То есть реабилитация после травмы идет, спасибо в том числе клубу F1, даже успешнее, чем у тех молодых людей, которые не дружат с физкультурой. Хочется сказать: какое счастье, что всю жизнь я занимаюсь спортом – и фитнесом, и теннисом - и еще каждый день гуляю с собакой и намеренно в доме мою полы руками…

Спорт держит человека на плаву в любой критической ситуации (иногда это намного больше, чем даже наличие денег!), не дает стареть - ни внутренне, ни внешне, я это точно знаю. Эту истину подтверждает наука. Так, ученые Гарвардского университета в 2025 году вслед за многими другими исследованиями разных стран и лет доказали взаимосвязь между физической активностью среди пожилых людей и долгим сроком их жизни.

Не секрет, что с годами организм претерпевает множество изменений: уменьшается объем мышечной массы, повышается хрупкость костей, менее подвижными становятся суставы, снижается эластичность сосудов и легочной ткани. Эти процессы приводят к развитию различных заболеваний, в том числе хронических, что, безусловно, влияет на качество жизни пожилого человека.

Еще не придуман способ, как повернуть время вспять, и во многом происходящие изменения в организме связаны с естественными процессами старения. Вместе с тем некоторые из них напрямую связаны с недостатком двигательной активности, об этом говорят специалисты разных областей медицины.

Вывод ученые сделали такой: регулярные занятия спортом для пожилых позволяют перенаправить энергию от процессов, которые отвечают за старение организма, на выполнение физических упражнений. Такой механизм заложен в нас, людей, еще в процессе эволюции, чтобы продлить длительность жизни нашего вида. Спорт может защитить пожилого (и тем более молодого) человека от развития болезней сердца и сосудов, диабета 2-го типа и некоторых видов рака.

Результаты исследования Гарвардского университета были опубликованы в журнале PNAS. Ученые также заключили, что физическая активность позволяет людям находиться в хорошем настроении.

Не ленись – и будет долгая жизнь!

Опять же наблюдения за 5 700 мужчинами от 68 до 77 лет, проживающими в Осло (Норвегия), показало, что те из них, кто уделял не менее трех часов физическим нагрузкам в неделю, жили в среднем на 5 лет дольше тех, кто придерживался сидячего образа жизни. Эти данные опубликовали в британском журнале спортивной медицины.

Специалисты Великобритании людям в возрасте старше 65 лет официально рекомендуют 150 минут в неделю умеренной спортивной нагрузки. Согласно результатам исследования, если делать меньше часа (!) легких упражнений в неделю, это не влияет на продолжительность жизни. По мнению авторов исследования, физическая активность оказывает такое же позитивное воздействие на здоровье человека и его продолжительность жизни, как и отказ от курения.

Но есть нюансы: чтобы жить долго, важно не просто поддерживать физическую активность, а разнообразить упражнения - это уже выяснили американские ученые. Они в течение 30 лет наблюдали за 110 000 мужчинами и женщинами и обнаружили, что у людей с более широким спектром физических нагрузок вероятность умереть на том временном отрезке наблюдений была на 19% ниже, чем у тех, кто фокусировался на каком-то одном виде спорта, будь то ходьба, теннис, гребля или бег трусцой.

(!) Физические упражнения в возрасте после 70 лет помогут остановить «усыхание» мозга и появление признаков старения, связанных cо старческим слабоумием, говорят ученые Эдинбургского университета. Результаты томографии 638 человек пенсионного возраста показали, что у тех, кто активно занимается физкультурой, на протяжении трех лет объем мозга уменьшался медленнее. Многие предыдущие исследования показывали, что физические упражнения помогают снизить риск развития деменции или по крайней мере замедлить его.

Не секрет, что регулярная физическая нагрузка благотворно влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, ускоряет метаболизм, повышает иммунитет, стрессоустойчивость. Во время тренировки мозг получает большое количество кислорода, также кислородом обогащаются клетки крови – это так работает...

Занятия спортом улучшают память, повышают концентрацию внимания, благоприятно влияют на работу мозга в целом. Кстати, сениоры, тренирующиеся в спортклубе F1, дружны, бодры и молоды. Здесь многие находят людей для более тесного общения и даже вторую половинку, если были одиноки… Атмосфера в клубе позитивная, добрая (просто оазис душевной радости в окружающем мире сплошных стрессов) и нацеленная на то, чтобы каждому посетителю было комфортно тренироваться и приятно находиться в зале или бассейне спортклуба F1 в Пурвциемсе.

Фитнесклуб – любовь навсегда

Платформа фитнесклубов F1 предлагает практически все, что только можно: от обучения деток и взрослых плаванью до групповых занятий разными видами фитнеса, бокса и чего угодно еще – вплоть до сквоша и настольного тенниса. Советую изучить все это на сайте клуба F1 и выбрать то, что вам ближе всего.

Если вы не знаете, с чего начать, просто придите один раз в зал и бассейн, поговорите с тренерами, посидите и понежьтесь в баньках (их тут несколько) и примите релаксацию в джакузи или под струями специальных водных массажеров – вам не захочется покидать это место, я уверена.

Лучший подарок к весне себе и любимому человеку – абонемент в спортклуб F1 (это три адреса на карте Риги). Стоимость месячного абонемента – это цена одного похода в магазин… Но в данном случае вы получаете здоровье, качество жизни, хорошее настроение, возможность обретения второй половинки или друга. Лучше ходить регулярно в спортзал, чем постоянно в аптеку. Берите здоровье и счастье в свои руки – потом скажете за совет спасибо.

Отличного всем марта — бодрого и спортивного!

Катя МАКС.

Для справки. Адреса спортклубов F1:

F1 Purvciems

Rīga, Stirnu iela 10, тел. 20 133 331

пн.-пт. 7.00-22.00; сб.-вс. 9.00-21.00

F1 Ziepniekkalns

Rīga, Līvciema iela 46, тел. 25 806 896

пн.-пт. 7.00-22.00; сб.-вс. 9.00-18.00

F1 Centrs

Rīga, A. Čaka iela 72, тел. 27 768 562

пн.-пт. 6.30-22.00; сб. 9.00-17.00; вс. 9.00-15.00

Подробная информация: clubf1.lv.