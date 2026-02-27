Почему женщины дольше мучаются от боли? Учёные нашли неожиданный ответ

Исследователи, изучавшие данные пациентов после автомобильных аварий и проводившие эксперименты на мышах, обнаружили биологическое объяснение. В центре внимания — молекула интерлейкин-10 (IL-10), которая помогает «выключать» боль.

Оказалось, что IL-10 не просто снижает воспаление. Она напрямую взаимодействует с болевыми нервными клетками и буквально даёт сигнал прекратить передачу боли.

Главный источник этой молекулы — иммунные клетки моноциты. После травмы они направляются к повреждённой ткани и вырабатывают IL-10. Но у мужчин этот процесс происходит активнее.

В исследовании и у людей, и у животных мужчины восстанавливались от боли быстрее. Их моноциты чаще производили IL-10. У женщин такой ответ был менее выраженным.

Учёные также выяснили: на выработку IL-10 влияет тестостерон. Более высокий уровень гормона усиливает производство «антиболевой» молекулы. Это может объяснять разницу в скорости восстановления.

Долгие годы различия в боли между мужчинами и женщинами объясняли психологическими и социальными факторами. Из-за этого хроническую боль у женщин нередко недооценивали в медицинской практике.

Теперь фокус смещается: иммунная система может быть не только источником боли через воспаление, но и её «выключателем».

Вместо того чтобы просто блокировать болевые сигналы, будущие методы лечения могут попытаться усилить естественный механизм организма — помочь иммунным клеткам быстрее «гасить» болевые нейроны.

Почему одни восстанавливаются быстро, а другие месяцами живут с болью?

