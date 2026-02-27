Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему женщины дольше мучаются от боли? Учёные нашли неожиданный ответ

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 10:29

Азбука здоровья 0 комментариев

shutterstock

Боль после травмы должна проходить. Но у женщин она чаще задерживается — и риск хронической боли у них выше. И дело может быть вовсе не в «чувствительности» или эмоциях.

Исследователи, изучавшие данные пациентов после автомобильных аварий и проводившие эксперименты на мышах, обнаружили биологическое объяснение. В центре внимания — молекула интерлейкин-10 (IL-10), которая помогает «выключать» боль.

Оказалось, что IL-10 не просто снижает воспаление. Она напрямую взаимодействует с болевыми нервными клетками и буквально даёт сигнал прекратить передачу боли.

Главный источник этой молекулы — иммунные клетки моноциты. После травмы они направляются к повреждённой ткани и вырабатывают IL-10. Но у мужчин этот процесс происходит активнее.

В исследовании и у людей, и у животных мужчины восстанавливались от боли быстрее. Их моноциты чаще производили IL-10. У женщин такой ответ был менее выраженным.

Учёные также выяснили: на выработку IL-10 влияет тестостерон. Более высокий уровень гормона усиливает производство «антиболевой» молекулы. Это может объяснять разницу в скорости восстановления.

Долгие годы различия в боли между мужчинами и женщинами объясняли психологическими и социальными факторами. Из-за этого хроническую боль у женщин нередко недооценивали в медицинской практике.

Теперь фокус смещается: иммунная система может быть не только источником боли через воспаление, но и её «выключателем».

Вместо того чтобы просто блокировать болевые сигналы, будущие методы лечения могут попытаться усилить естественный механизм организма — помочь иммунным клеткам быстрее «гасить» болевые нейроны.

Почему одни восстанавливаются быстро, а другие месяцами живут с болью?
Похоже, ответ скрыт глубже, чем считалось раньше.
 
 
 

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов
Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть
Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Читать
18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Читать

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Читать

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Читать

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Читать

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Читать

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

Читать