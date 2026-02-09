Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 9. Февраля Завтра: Apolonija, Simona
Доступность

Глава СГБ: Россия отчаянно ищет в Латвии новых лидеров — «соотечественников»

© LETA 9 февраля, 2026 07:56

Важно 0 комментариев

Россия отчаянно ищет в Латвии новых лидеров "соотечественников", но в основном пытается вербовать для организации диверсий лиц, связанных с криминальной средой, заявил в программе "Ничего личного" на телеканале TV3 начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Нормундс Межвиетс.

Основной целью российских спецслужб являются военные объекты и критически важные объекты инфраструктуры, сказал он. "В прошлом году на территории нашей страны произошло несколько инцидентов, которые мы сейчас расследуем и в которых не исключаем связь с выполнением заданий, данных российскими спецслужбами. Ни в одном из этих инцидентов не был нанесен существенный ущерб интересам национальной безопасности Латвии".

В прошлом году была раскрыта группа, которая в 2023 году подожгла фирму, выполняющую оборонный проект. Те же люди планировали жечь грузовики с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры. Они составили список потенциальных целей для диверсий - мемориалы, объекты электроснабжения, склады с легковоспламеняющимися товарами и военные объекты.

По словам Межвиетса, Россия вербует лиц, связанные с криминальной средой, - людей, которые занимались незаконной деятельностью и сидели в тюрьме. "Кроме того, эти люди связаны определенными криминальными корпоративными связями, если хотите. У них широкий круг контактов и знакомых со схожими интересами. Поэтому, завербовав одного такого человека, есть широкие возможности для того, чтобы на него опираться и вовлечь в подобную деятельность ряд других людей, с которыми он знаком".

Бывшие заключенные и наркозависимые занимаются сбором информации и организацией диверсий за деньги, но есть и те, кто добровольно предоставляет информацию по идеологическим мотивам, например, Игорь Андреев, охранник супермаркета, задержанный в начале этого года, Ивета Балоде, жена лидера "Антифашистов Прибалтики" Сергея Васильева, Евгений Окс, финансист, и другие.

В настоящее время под стражей находятся четыре человека, задержанные в начале этого года. Трое из них - граждане Латвии, один - негражданин Латвии. Эти четыре человека подозреваются в шпионаже, то есть в том, что они целенаправленно собирали сведения разведывательного характера о гражданской и военной критической инфраструктуре Латвии, а также о лицах, организациях, участвующих в деятельности в поддержку Украины.

В поле зрения СГБ находятся еще несколько человек, подозреваемых в причастности к подобной деятельности, поэтому Межвиетс не исключает, что в будущем число задержанных может увеличиться.

"Уже несколько лет мы видим достаточно отчаянные попытки российской стороны создать здесь группы новых лидеров, молодых людей, образованных, которые могли бы в дальнейшем возглавить эти так называемые организации соотечественников, координировать организации русскоязычного населения для достижения российских целей", - добавил глава СГБ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача
Важно

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача (1)

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем
Важно

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге
Важно

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Читать
Загрузка

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Наука 14:34

Наука 0 комментариев

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Читать

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Важно 14:30

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Читать

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

Новости Латвии 14:27

Новости Латвии 0 комментариев

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Читать

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Читать

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Читать