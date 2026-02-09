Глава СГБ: Россия отчаянно ищет в Латвии новых лидеров — «соотечественников»

Основной целью российских спецслужб являются военные объекты и критически важные объекты инфраструктуры, сказал он. "В прошлом году на территории нашей страны произошло несколько инцидентов, которые мы сейчас расследуем и в которых не исключаем связь с выполнением заданий, данных российскими спецслужбами. Ни в одном из этих инцидентов не был нанесен существенный ущерб интересам национальной безопасности Латвии".

В прошлом году была раскрыта группа, которая в 2023 году подожгла фирму, выполняющую оборонный проект. Те же люди планировали жечь грузовики с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры. Они составили список потенциальных целей для диверсий - мемориалы, объекты электроснабжения, склады с легковоспламеняющимися товарами и военные объекты.

По словам Межвиетса, Россия вербует лиц, связанные с криминальной средой, - людей, которые занимались незаконной деятельностью и сидели в тюрьме. "Кроме того, эти люди связаны определенными криминальными корпоративными связями, если хотите. У них широкий круг контактов и знакомых со схожими интересами. Поэтому, завербовав одного такого человека, есть широкие возможности для того, чтобы на него опираться и вовлечь в подобную деятельность ряд других людей, с которыми он знаком".

Бывшие заключенные и наркозависимые занимаются сбором информации и организацией диверсий за деньги, но есть и те, кто добровольно предоставляет информацию по идеологическим мотивам, например, Игорь Андреев, охранник супермаркета, задержанный в начале этого года, Ивета Балоде, жена лидера "Антифашистов Прибалтики" Сергея Васильева, Евгений Окс, финансист, и другие.

В настоящее время под стражей находятся четыре человека, задержанные в начале этого года. Трое из них - граждане Латвии, один - негражданин Латвии. Эти четыре человека подозреваются в шпионаже, то есть в том, что они целенаправленно собирали сведения разведывательного характера о гражданской и военной критической инфраструктуре Латвии, а также о лицах, организациях, участвующих в деятельности в поддержку Украины.

В поле зрения СГБ находятся еще несколько человек, подозреваемых в причастности к подобной деятельности, поэтому Межвиетс не исключает, что в будущем число задержанных может увеличиться.

"Уже несколько лет мы видим достаточно отчаянные попытки российской стороны создать здесь группы новых лидеров, молодых людей, образованных, которые могли бы в дальнейшем возглавить эти так называемые организации соотечественников, координировать организации русскоязычного населения для достижения российских целей", - добавил глава СГБ.