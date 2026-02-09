Ночью в Латвии подморозило до минус 27: что будет днём?

В пять часов утра температура воздуха в сети наблюдений LVĢMC колебалась от -13 градусов в Айнажи, Руйене, Резекне и Дагде до приблизительно -25 градусов на наблюдательных станциях Бауска и Елгава.

По данным Latvijas Valsts ceļu, температура воздуха сегодня утром во многих местах Курземе, Земгале и Рижского района составляет -20..-25 градусов.

Согласно распоряжениям Кабинета министров, дети младше 12 лет не могут посещать школу, если температура воздуха ниже -20 градусов, а учащиеся от 13 лет не могут посещать школу, если температура воздуха опустилась как минимум до -25 градусов.

В Риге ранним утром дул легкий южный ветер, температура воздуха в центре города -15 градусов, в аэропорту -22 градуса. Местами были видны туман и иней.

...В понедельник на большей части Латвии будет солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Туман рассеется, местами сохранится иней.

Будет преобладать слабый юго-западный ветер. Температура воздуха повысится до -4...-10 градусов.

В Риге осадков не ожидается, будет светить солнце, ветер слабый южный, юго-западный ветер, а столбики термометров поднимутся до -7...-8 градусов.

