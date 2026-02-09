На выездном заседании депутаты обсудят актуальные вопросы деятельности Управления мест заключения, а также совершат визит в тюрьму.

Согласно информации на сайте Управления мест заключения, Ильгюциемская тюрьма представляет собой тюрьму закрытого типа, в ней имеется отделение следственной тюрьмы и отделение воспитательного учреждения для несовершеннолетних.

До создания специализированного места заключения для женщин арестанток размещали в особых отделениях тюрем разных городов. Единственная в Латвии женская тюрьма - Ильгюциемская - была создана в 1946 году. В советское время она функционировала как женская исправительная колония со специализацией по швейному делу. После восстановления независимости постепенно была преобразована в частично закрытое учреждение с отделениями для подследственных, несовершеннолетних и открытого типа, с расширением возможностей образования и ресоциализации.