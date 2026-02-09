Авен получил гражданство Латвии в 2016 году.

Закон о гражданстве гласит, что гражданство Латвии может быть отозвано, если лицо оказывало значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, деятельность которых подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости или конституционному порядку демократических государств, включая геноцид, преступления против мира, человечности или военные преступления, или если сам гражданин Латвии участвовал в совершении таких деяний. Латвийское гражданство может быть отозвано, если соответствующее лицо не становится лицом без гражданства.

Информация о том, что гражданин Латвии совершил какой-либо из вышеупомянутых действий, предоставляется органами государственной безопасности.

Консультативный совет по вопросам государственной безопасности (КСГ) пояснил агентству LETA, что в соответствии с Законом о гражданстве, орган государственной безопасности, получив информацию и юридически проверяемые факты относительно деятельности, указанной в законе, передает информацию в Управление по делам гражданства и миграции (УГМ), которое оценивает возможные дальнейшие действия по делу.

КСГ обращает внимание на то, что в данном конкретном случае процесс сбора информации не является проверкой с конкретным сроком.

Авен и его бизнес-партнёр Михаил Фридман находятся под санкциями США, ЕС, Великобритании и ряда других стран, поскольку считаются приближенными к Владимиру Путину и лицами, обслуживающими интересы Кремля, в том числе в контексте российской агрессии против Украины. Латвийские власти указывали на наличие первоначальных доказательств того, что Авен мог оказывать материальную и финансовую поддержку российским центрам принятия решений, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Дополнительными основаниями для проверки стали его прежняя связь с «Альфа-банком», одним из крупнейших банков России, а также статус крупного акционера «Alfa Group». После начала войны Авен переехал в Латвию, однако после начала войны в Украине он лишился ордена Трёх звёзд и звания почётного доктора Латвийского университета.

В SAB подчёркивают, что для лишения гражданства необходимы юридически безупречные доказательства, а их сбор требует времени, особенно в условиях международного сотрудничества.