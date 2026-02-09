Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 9. Февраля Завтра: Apolonija, Simona
Доступность

СГБ копает под Авена: лишат ли его гражданства Латвии? (1)

Редакция PRESS 9 февраля, 2026 13:33

Новости Латвии 1 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (SAB) сообщила, что пока не располагает юридически подтверждёнными данными для начала процедуры лишения гражданства миллиардера Петра Авена.

Авен получил гражданство Латвии в 2016 году.

Закон о гражданстве гласит, что гражданство Латвии может быть отозвано, если лицо оказывало значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, деятельность которых подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости или конституционному порядку демократических государств, включая геноцид, преступления против мира, человечности или военные преступления, или если сам гражданин Латвии участвовал в совершении таких деяний. Латвийское гражданство может быть отозвано, если соответствующее лицо не становится лицом без гражданства.

Информация о том, что гражданин Латвии совершил какой-либо из вышеупомянутых действий, предоставляется органами государственной безопасности.

Консультативный совет по вопросам государственной безопасности (КСГ) пояснил агентству LETA, что в соответствии с Законом о гражданстве, орган государственной безопасности, получив информацию и юридически проверяемые факты относительно деятельности, указанной в законе, передает информацию в Управление по делам гражданства и миграции (УГМ), которое оценивает возможные дальнейшие действия по делу.

КСГ обращает внимание на то, что в данном конкретном случае процесс сбора информации не является проверкой с конкретным сроком.

Авен и его бизнес-партнёр Михаил Фридман находятся под санкциями США, ЕС, Великобритании и ряда других стран, поскольку считаются приближенными к Владимиру Путину и лицами, обслуживающими интересы Кремля, в том числе в контексте российской агрессии против Украины. Латвийские власти указывали на наличие первоначальных доказательств того, что Авен мог оказывать материальную и финансовую поддержку российским центрам принятия решений, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Дополнительными основаниями для проверки стали его прежняя связь с «Альфа-банком», одним из крупнейших банков России, а также статус крупного акционера «Alfa Group». После начала войны Авен переехал в Латвию, однако после начала войны в Украине он лишился ордена Трёх звёзд и звания почётного доктора Латвийского университета.

В SAB подчёркивают, что для лишения гражданства необходимы юридически безупречные доказательства, а их сбор требует времени, особенно в условиях международного сотрудничества.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге
Важно

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге

Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО
Важно

Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача
Важно

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента» (1)

Важно 14:44

Важно 1 комментариев

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Читать
Загрузка

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит (1)

Наука 14:34

Наука 1 комментариев

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Читать

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем (1)

Важно 14:30

Важно 1 комментариев

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Читать

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова (1)

Новости Латвии 14:27

Новости Латвии 1 комментариев

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Читать

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!» (1)

Важно 13:56

Важно 1 комментариев

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Читать

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании (1)

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 1 комментариев

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Читать