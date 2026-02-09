Дело о финансировании к/з «Gors»: Резекне предлагает Минкульту заключить договор о делегировании

Самоуправление также планирует предложить всем самоуправлениям Латгале рассмотреть возможность заключения аналогичного договора о делегировании полномочий, передав предприятию выполнение определенных задач в рамках компетенции самоуправлений, тем самым укрепив региональное сотрудничество и совместную ответственность за развитие культуры в Латгале.

Самоуправление считает, что оптимальным решением является сотрудничество, основанное на делегировании или участии, а не на модели полной передачи собственности или контроля. Механизм делегирования обеспечивает соблюдение интересов государства и в то же время сохраняет за муниципалитетом возможность продолжать управлять имуществом и обеспечивать культурное содержание для местных сообществ, использование инфраструктуры и финансовую устойчивость.

По мнению муниципалитета, такой подход позволит обеспечить стратегический баланс между государственными и муниципальными полномочиями.

6 февраля Резекненское самоуправление направило письмо в Министерство культуры, Министерство умного управления и регионального развития и Министерство экономики о заседании комитета, назначенном на 9 февраля, и пригласило представителей министерств принять в нем участие.

Как сообщалось, в конце 2025 года правительство уполномочить упомянутые министерства провести переговоры об управлении "Gors" с Резекненской думой.