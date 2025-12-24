Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Подозрительные смерти в Бауской больнице: идут проверки

24 декабря, 2025 12:26

Важно 0 комментариев

Родственники двух пациентов обратились с жалобами в Баускую больницу, заподозрив конкретного врача в некачественном лечении, которое, возможно, привело к смерти пациентов, сообщает rus.lsm.lv.

Одну из жалоб подала Александра, пережившая смерть своего дедушки. Она считает, что врач Бауской больницы не обеспечила надлежащего лечения. Мужчину госпитализировали для прохождения поддерживающего курса процедур, однако в течение двух недель он впал в кому, после чего родственники приняли решение перевезти его в Елгавскую больницу.

«Все было непрофессиональным — и коммуникация, и лечение. Ему все время давали мочегонные препараты. 22 октября нашего дедушку доставили в Елгавскую больницу, потому что он был в коме. Никто, никто не сообщил нам, что он уже в коме. Его жизнь могла бы продолжаться», — рассказала Александра.

Похожую историю рассказала и Гундега — о своей бабушке, пациентке того же врача Бауской больницы:

«Нашу бабушку доставили в больницу в Бауске в состоянии, когда она могла ходить, с небольшими проблемами памяти. Диагнозы менялись почти каждый день — сначала говорили о заражении крови, затем о воспалении мочевыводящих путей. В конце ей давали снотворные, несмотря на то, что у нее была непереносимость таких препаратов. Она не могла их принимать, а в Елгаву нас перевезли уже в очень тяжелом состоянии».

Эта пациентка также скончалась в Елгавской больнице.

Врач отстранена от работы

После получения двух жалоб Бауская больница начала внутреннее расследование и приняла решение временно отстранить врача от должности.

В медучреждении сообщили, что врач отвергла предъявленные обвинения, однако не откликнулась на предложение высказать свое мнение.

Имя медика известно журналистам, однако до заключения Инспекции здравоохранения оно не будет обнародовано.

Инспекция здравоохранения подтвердила начало проверки. 

Пока Инспекция оценивает действия врача, Бауская больница проведет выборочную проверку ее работы за семь лет, а также комплексный аудит. В этом году Инспекция здравоохранения получила шесть заявлений, связанных с Бауской больницей. 

Полмиллиона на премии и доплаты: чиновники Рижской думы заслужили?

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Обойти Словакию и Венгрию: ЕС хочет покончить с эрой национального вето

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Снег, переходящий в дождь: прогноз на завтра

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Отмена налога на эксплуатацию транспортных средств для частников: последует ли Латвия примеру соседей?

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

«Подавляли взгляды своих оппонентов»: США ввели санкции против чиновников ЕС за «борьбу с дезинформацией»

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

