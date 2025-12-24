Подозрительные смерти в Бауской больнице: идут проверки

Одну из жалоб подала Александра, пережившая смерть своего дедушки. Она считает, что врач Бауской больницы не обеспечила надлежащего лечения. Мужчину госпитализировали для прохождения поддерживающего курса процедур, однако в течение двух недель он впал в кому, после чего родственники приняли решение перевезти его в Елгавскую больницу.

«Все было непрофессиональным — и коммуникация, и лечение. Ему все время давали мочегонные препараты. 22 октября нашего дедушку доставили в Елгавскую больницу, потому что он был в коме. Никто, никто не сообщил нам, что он уже в коме. Его жизнь могла бы продолжаться», — рассказала Александра.

Похожую историю рассказала и Гундега — о своей бабушке, пациентке того же врача Бауской больницы:

«Нашу бабушку доставили в больницу в Бауске в состоянии, когда она могла ходить, с небольшими проблемами памяти. Диагнозы менялись почти каждый день — сначала говорили о заражении крови, затем о воспалении мочевыводящих путей. В конце ей давали снотворные, несмотря на то, что у нее была непереносимость таких препаратов. Она не могла их принимать, а в Елгаву нас перевезли уже в очень тяжелом состоянии».

Эта пациентка также скончалась в Елгавской больнице.

Врач отстранена от работы

После получения двух жалоб Бауская больница начала внутреннее расследование и приняла решение временно отстранить врача от должности.

В медучреждении сообщили, что врач отвергла предъявленные обвинения, однако не откликнулась на предложение высказать свое мнение.

Имя медика известно журналистам, однако до заключения Инспекции здравоохранения оно не будет обнародовано.

Инспекция здравоохранения подтвердила начало проверки.

Пока Инспекция оценивает действия врача, Бауская больница проведет выборочную проверку ее работы за семь лет, а также комплексный аудит. В этом году Инспекция здравоохранения получила шесть заявлений, связанных с Бауской больницей.