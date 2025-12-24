Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 24. Декабря Завтра: Adams, Ieva
Доступность

Западный христианский мир празднует Сочельник

© LETA 24 декабря, 2025 16:32

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером в Западной христианской церкви начинается празднование Рождества Христова, которое начнется с Сочельника.

Точная дата рождения Христа неизвестна — в Евангелии упоминается только факт рождения Иисуса. В Египте в III веке день рождения Иисуса Христа отмечался 25 марта. В других восточных странах этот день также ассоциировался с весенним солнцестоянием.

В Риме 25 декабря как день рождения Христа начали праздновать около 336 года. В 274 году император Марк Аврелий в честь рождения «непобедимого бога Солнца» объявил 25 декабря государственным праздником, тем самым пытаясь укрепить языческую державу.

Чтобы уменьшить влияние язычества, христиане начали праздновать 25 декабря как день рождения Иисуса Христа, тем самым подтверждая, что Христос является «светом мира» и «солнцем правды». Из Рима эта традиция быстро распространилась в Африке, Испании, Северной Италии, Галлии.

Сегодня вечером в христианских приходах Латвии проходят праздничные богослужения.

В рождественской литургии есть месса Vigilia, которую в католических церквях проводят в канун Рождества, 24 декабря, вечером. «Vigilare» означает «бодрствовать». В древние времена перед большими праздниками всю ночь молились, постились и каялись. Таким днем поста был и 24 декабря. Сейчас в этот день пост отменен.

Семь дней, следующих за Рождеством, называются рождественской октавой. В эти дни молитвы Святой Мессы посвящены событиям Рождества. В воскресенье после Рождества отмечается праздник Святого семейства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

А 1-го января многие магазины вообще не работают: праздничное расписание
Важно

А 1-го января многие магазины вообще не работают: праздничное расписание

Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО)
Важно

Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО) (3)

«Это XXI век? Это западная цивилизация?» Писатель обрушился на отношение Латвии к пожилым людям
Важно

«Это XXI век? Это западная цивилизация?» Писатель обрушился на отношение Латвии к пожилым людям

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Любовь зла: как ловкая невеста оставила семью деда без наследства

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Пожилые люди – легкая добыча для всякого рода аферистов. Свидетельство этому - разбой телефонных мошенников, выманивших у стариков в общей сложности миллионы евро. Но есть и охотники за наследством, причем чужим. Например, история, которую недавно мы узнали, лишний раз показывает, что у аферистов нет ни совести, ни жалости...

Пожилые люди – легкая добыча для всякого рода аферистов. Свидетельство этому - разбой телефонных мошенников, выманивших у стариков в общей сложности миллионы евро. Но есть и охотники за наследством, причем чужим. Например, история, которую недавно мы узнали, лишний раз показывает, что у аферистов нет ни совести, ни жалости...

Читать
Загрузка

Снег, переходящий в дождь: прогноз на завтра

Новости Латвии 17:07

Новости Латвии 0 комментариев

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Полмиллиона на премии и доплаты: чиновники Рижской думы заслужили?

Новости Латвии 16:17

Новости Латвии 0 комментариев

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Читать

Обойти Словакию и Венгрию: ЕС хочет покончить с эрой национального вето

Мир 15:55

Мир 0 комментариев

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Читать

Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством

Всюду жизнь 15:20

Всюду жизнь 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Читать

Отмена налога на эксплуатацию транспортных средств для частников: последует ли Латвия примеру соседей?

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

Читать