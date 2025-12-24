Западный христианский мир празднует Сочельник

Точная дата рождения Христа неизвестна — в Евангелии упоминается только факт рождения Иисуса. В Египте в III веке день рождения Иисуса Христа отмечался 25 марта. В других восточных странах этот день также ассоциировался с весенним солнцестоянием.

В Риме 25 декабря как день рождения Христа начали праздновать около 336 года. В 274 году император Марк Аврелий в честь рождения «непобедимого бога Солнца» объявил 25 декабря государственным праздником, тем самым пытаясь укрепить языческую державу.

Чтобы уменьшить влияние язычества, христиане начали праздновать 25 декабря как день рождения Иисуса Христа, тем самым подтверждая, что Христос является «светом мира» и «солнцем правды». Из Рима эта традиция быстро распространилась в Африке, Испании, Северной Италии, Галлии.

Сегодня вечером в христианских приходах Латвии проходят праздничные богослужения.

В рождественской литургии есть месса Vigilia, которую в католических церквях проводят в канун Рождества, 24 декабря, вечером. «Vigilare» означает «бодрствовать». В древние времена перед большими праздниками всю ночь молились, постились и каялись. Таким днем поста был и 24 декабря. Сейчас в этот день пост отменен.

Семь дней, следующих за Рождеством, называются рождественской октавой. В эти дни молитвы Святой Мессы посвящены событиям Рождества. В воскресенье после Рождества отмечается праздник Святого семейства.