«Прогрессивным» не дали полностью запретить торговлю с Россией и Белоруссией: они не смирились

Он отметил, что на словах все подтверждают, что прекращение торговли с Россией и Белоруссией - правильное направление, сегодня партнеры не договорились о конкретных действиях, поскольку, как отметил Шуваев, министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) считает, что план прекращения торговли должен быть разработан Министерством иностранных дел.

Сегодня коалиционные партии обсуждали возможность поручить Министерству экономики, которое возглавляет Валайнис, разработать конкретный план по полному прекращению торговли с Россией и Белоруссией.

"Прогрессивные", которые внесли это предложение, ссылались на сообщения СМИ о том, что за четыре года после вторжения России в Украину экспорт Латвии в Россию существенно не сократился - особенно по сравнению с Эстонией, где падение было в шесть раз больше.

"Хотя в обществе часто звучат обвинения в том, что европейские страны ведут себя двулично, одной рукой помогая Украине, а другой - вливая деньги в экономику стран-агрессоров, работа, проделанная Минэкономики о сих пор, не была достаточно целенаправленной", - считают "Прогрессивные".