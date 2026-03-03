По словам Домбравы, ряд агентств получает крупную прибыль, «продавая» Латвию как страну для учёбы, работы и переезда вместе с семьёй. Он отметил, что интернет «переполнен» предложениями для граждан третьих стран. Депутат видел видеоролики, где, например, граждане Индии рассказывают о несоблюдении студентами установленных законом ограничений по трудоустройству. По его информации, некоторые иностранные студенты, официально приехавшие учиться, фактически работают на платформах доставки и превышают разрешённое количество рабочих часов. «Это никак не фиксируется», — утверждает политик.

Заместитель начальника Службы государственной безопасности Латвии (СГБ) Эрикс Цинкус сообщил, что число проверок ежегодно растёт. Большинство проверяемых въезжают в Латвию легально, однако в первоначальных процедурах получения вида на жительство выявляются серьёзные пробелы. Нередко фиксируются нарушения в части контроля занятости и превышение допустимого количества рабочих часов для студентов. Цинкус признал, что разные учреждения работают по-разному, и в ряде случаев слабый контроль создаёт проблемы.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое Единство») допустила, что в будущем число студентов из третьих стран может сократиться, поскольку возможно введение дополнительных требований к качеству. Она подчеркнула необходимость выработки единой государственной стратегии по этому вопросу, которая может быть подготовлена уже к лету. Министр также отметила, что вузы не могут использовать государственные средства для маркетинговых кампаний по привлечению иностранных студентов — они должны опираться на собственные ресурсы.

Депутат оппозиции Ингмар Лидака («Объединённый список») считает, что для контроля необходимы «жёсткие механизмы» и более активный надзор за учебным процессом, поскольку совмещать полноценную учёбу с интенсивной работой невозможно. Он добавил, что из-за недобросовестных действий отдельных вузов страдают те, кто действительно приехал в Латвию учиться.

В завершение заседания Домбрава напомнил, что 3 марта в 14:00 в Красном зале Сейма состоится следующее заседание комиссии, куда приглашены представители вузов для предоставления информации о количестве студентов из третьих стран, странах их происхождения, выбранных программах, системе контроля и планах по привлечению иностранных студентов.

Как сообщалось ранее, Сейм Латвии создал парламентскую комиссию для изучения проблем национального и европейского иммиграционного регулирования и работы исполнительных органов. Председателем комиссии избран Янис Домбрава.

Комиссия была создана 27 ноября прошлого года по инициативе 34 депутатов для выяснения ряда вопросов, включая порядок рассмотрения иммиграционных заявлений, меры по предотвращению нелегальной миграции, проблемы регулирования статуса просителей убежища, случаи исчезновения лиц после получения вида на жительство, риски злоупотреблений временными разрешениями на проживание и возможность применения Латвией исключений из норм миграционного права ЕС.