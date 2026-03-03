Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Кто продает родину мигрантам? Домбрава нашел ответ на этот вопрос (8)

Редакция PRESS 3 марта, 2026 08:27

Выбор редакции 8 комментариев

Различные агентства зарабатывают значительные суммы, рекламируя Латвию иностранным студентам, заявил на заседании парламентской комиссии по расследованию вопросов иммиграционного регулирования её председатель, депутат оппозиции Янис Домбрава («Национальное объединение»).

По словам Домбравы, ряд агентств получает крупную прибыль, «продавая» Латвию как страну для учёбы, работы и переезда вместе с семьёй. Он отметил, что интернет «переполнен» предложениями для граждан третьих стран. Депутат видел видеоролики, где, например, граждане Индии рассказывают о несоблюдении студентами установленных законом ограничений по трудоустройству. По его информации, некоторые иностранные студенты, официально приехавшие учиться, фактически работают на платформах доставки и превышают разрешённое количество рабочих часов. «Это никак не фиксируется», — утверждает политик.

Заместитель начальника Службы государственной безопасности Латвии (СГБ) Эрикс Цинкус сообщил, что число проверок ежегодно растёт. Большинство проверяемых въезжают в Латвию легально, однако в первоначальных процедурах получения вида на жительство выявляются серьёзные пробелы. Нередко фиксируются нарушения в части контроля занятости и превышение допустимого количества рабочих часов для студентов. Цинкус признал, что разные учреждения работают по-разному, и в ряде случаев слабый контроль создаёт проблемы.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое Единство») допустила, что в будущем число студентов из третьих стран может сократиться, поскольку возможно введение дополнительных требований к качеству. Она подчеркнула необходимость выработки единой государственной стратегии по этому вопросу, которая может быть подготовлена уже к лету. Министр также отметила, что вузы не могут использовать государственные средства для маркетинговых кампаний по привлечению иностранных студентов — они должны опираться на собственные ресурсы.

Депутат оппозиции Ингмар Лидака («Объединённый список») считает, что для контроля необходимы «жёсткие механизмы» и более активный надзор за учебным процессом, поскольку совмещать полноценную учёбу с интенсивной работой невозможно. Он добавил, что из-за недобросовестных действий отдельных вузов страдают те, кто действительно приехал в Латвию учиться.

В завершение заседания Домбрава напомнил, что 3 марта в 14:00 в Красном зале Сейма состоится следующее заседание комиссии, куда приглашены представители вузов для предоставления информации о количестве студентов из третьих стран, странах их происхождения, выбранных программах, системе контроля и планах по привлечению иностранных студентов.

Как сообщалось ранее, Сейм Латвии создал парламентскую комиссию для изучения проблем национального и европейского иммиграционного регулирования и работы исполнительных органов. Председателем комиссии избран Янис Домбрава.

Комиссия была создана 27 ноября прошлого года по инициативе 34 депутатов для выяснения ряда вопросов, включая порядок рассмотрения иммиграционных заявлений, меры по предотвращению нелегальной миграции, проблемы регулирования статуса просителей убежища, случаи исчезновения лиц после получения вида на жительство, риски злоупотреблений временными разрешениями на проживание и возможность применения Латвией исключений из норм миграционного права ЕС.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (8)

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 8 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (8)

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 8 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (8)

Важно 18:31

Важно 8 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (8)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 8 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (8)

Важно 18:15

Важно 8 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (8)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 8 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (8)

Важно 18:06

Важно 8 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать