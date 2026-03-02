Удар Трампа по Ирану пойдёт на пользу безопасности Латвии: Латковскис (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 2 марта, 2026 18:41

Цветы у иранского посольства в Москве.

"Обмен авиаударами в регионе Ближнего Востока, в результате которого погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников во главе с аятоллой Али Хаменеи, знаменует собой введение президентом США Дональдом Трампом «нового мирового порядка» в регионе, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

СГлавное отличие «нового» порядка от «старого» заключается в том, что значительно снижены формальные (юридические) требования к обоснованию своих действий. Трамп формулирует это просто: «Мы можем делать почти все, что считаем нужным, если это в наших интересах и пойдет на пользу США».

Что это означает для Латвии? 

С одной стороны, Трамп относительно благосклонен (во всяком случае, не испытывает органической неприязни) к Путину и правящему режиму в России. В российско-украинском конфликте Трамп скорее на стороне России, чем Украины. Трамп открыто негативно настроен по отношению к ЕС.

С другой стороны, вся геополитическая ситуация в «новом мировом порядке» Трампа резко меняется. Если до последнего Путин мог буквально издеваться над международным правом, подобно как наглый хулиган издевается над пассажирами поздним вечером в вагоне трамвая, то теперь в этот вагон взошел еще один условный хулиган. Он как будто дружелюбен по отношению к первому, только гораздо сильнее и самоувереннее. Этот второй хулиган, не слушая никаких возражений, грубо расправляется с друзьями первого, более мелкого хулигана (венесуэльского Мадуро и теперь иранского аятоллы, а до них еще был дамасский мясник Асад).

Теперь путинская Россия листает кодексы международного права, призывает созвать заседание Совета Безопасности ООН и цитирует статьи международных норм. Проблема Путина заключается только в том, что законы так не работают: когда они нам не нравятся, мы их игнорируем, а когда другие их не соблюдают, мы поднимаем шум.

Мировая история показывает, что в ситуации, когда все определяет сила, а нормы отходят на второй план, самыми большими проигравшими являются малые страны. Они первыми становятся жертвами «крупных хищников». Это означает, что для таких стран, как Латвия, в эти «неспокойные времена» уровень безопасности значительно снижается. Это неоспоримо, и именно поэтому оборонный бюджет Латвии увеличен до 5% от ВВП. Однако, как уже было сказано, ситуация не так однозначна.

В мире есть несколько «крупных» игроков. США, Россия, Китай, глобальный Юг, Европа. Если посмотреть на каждого из этих игроков в отдельности, то видно, что Россия является самым слабым из всех почти по всем параметрам, за исключением ядерного оружия.

До сих пор Россия многого добилась, потому что использовала уже упомянутую «тактику хулигана» — вести себя максимально нагло, полагаясь на то, что разумная и вежливая западная публика уступит перед «невежливостью». Однако сейчас на фоне Трампа слабость России и Путина особенно заметна. Пока Путину удается поддерживать дружеские отношения с Трампом, но кто в этой паре является главным и кому нужно стараться угодить другому, чтобы «остаться друзьями», очевидно.

Это понимание позволяет с оптимизмом смотреть на будущее безопасности Латвии, потому что, что бы Трамп ни думал о Европе, вряд ли ему понравилось бы, если бы в момент, когда «он является президентом», Путин напал на какую-либо страну НАТО".

 

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

