СГлавное отличие «нового» порядка от «старого» заключается в том, что значительно снижены формальные (юридические) требования к обоснованию своих действий. Трамп формулирует это просто: «Мы можем делать почти все, что считаем нужным, если это в наших интересах и пойдет на пользу США».

Что это означает для Латвии?

С одной стороны, Трамп относительно благосклонен (во всяком случае, не испытывает органической неприязни) к Путину и правящему режиму в России. В российско-украинском конфликте Трамп скорее на стороне России, чем Украины. Трамп открыто негативно настроен по отношению к ЕС.

С другой стороны, вся геополитическая ситуация в «новом мировом порядке» Трампа резко меняется. Если до последнего Путин мог буквально издеваться над международным правом, подобно как наглый хулиган издевается над пассажирами поздним вечером в вагоне трамвая, то теперь в этот вагон взошел еще один условный хулиган. Он как будто дружелюбен по отношению к первому, только гораздо сильнее и самоувереннее. Этот второй хулиган, не слушая никаких возражений, грубо расправляется с друзьями первого, более мелкого хулигана (венесуэльского Мадуро и теперь иранского аятоллы, а до них еще был дамасский мясник Асад).

Теперь путинская Россия листает кодексы международного права, призывает созвать заседание Совета Безопасности ООН и цитирует статьи международных норм. Проблема Путина заключается только в том, что законы так не работают: когда они нам не нравятся, мы их игнорируем, а когда другие их не соблюдают, мы поднимаем шум.

Мировая история показывает, что в ситуации, когда все определяет сила, а нормы отходят на второй план, самыми большими проигравшими являются малые страны. Они первыми становятся жертвами «крупных хищников». Это означает, что для таких стран, как Латвия, в эти «неспокойные времена» уровень безопасности значительно снижается. Это неоспоримо, и именно поэтому оборонный бюджет Латвии увеличен до 5% от ВВП. Однако, как уже было сказано, ситуация не так однозначна.

В мире есть несколько «крупных» игроков. США, Россия, Китай, глобальный Юг, Европа. Если посмотреть на каждого из этих игроков в отдельности, то видно, что Россия является самым слабым из всех почти по всем параметрам, за исключением ядерного оружия.

До сих пор Россия многого добилась, потому что использовала уже упомянутую «тактику хулигана» — вести себя максимально нагло, полагаясь на то, что разумная и вежливая западная публика уступит перед «невежливостью». Однако сейчас на фоне Трампа слабость России и Путина особенно заметна. Пока Путину удается поддерживать дружеские отношения с Трампом, но кто в этой паре является главным и кому нужно стараться угодить другому, чтобы «остаться друзьями», очевидно.

Это понимание позволяет с оптимизмом смотреть на будущее безопасности Латвии, потому что, что бы Трамп ни думал о Европе, вряд ли ему понравилось бы, если бы в момент, когда «он является президентом», Путин напал на какую-либо страну НАТО".