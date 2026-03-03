Трамп: «Мы разносим Иран в пух и прах». И другие горячие новости из региона

«Мы разносим их в пух и прах. Я думаю, что все идет очень хорошо. Это очень мощно. У нас лучшая армия в мире, и мы ее используем», — сказал Трамп.

На вопрос, предпринимают ли США какие-то действия помимо военных атак, чтобы помочь иранскому народу, Трамп ответил: «Да».

«Действительно, мы это делаем. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице небезопасно, — заявил американский лидер. — Мы еще даже не начали наносить им серьезные удары. Большая волна еще не наступила. Большая волна наступит скоро».

Трамп должен дать комментарий по поводу ситуации на Ближнем Востоке в рамках церемонии вручения Медалей Почета в Белом доме, которая начнется в ближайшее время.

Мы вас любим. Но чисто платонически: генсек НАТО - США

Генеральный секретарь Марк Рютте заявил в интервью Би-би-си, что Европа «абсолютно поддерживает» действия США в Иране. По его словам, Иран представляет угрозу для Европы, Израиля и всего региона.

На вопрос о том, примут ли силы НАТО участие в операции, Рютте ответил отрицательно.

«Нет, это, очевидно, кампания, которую проводят американцы и израильтяне», — сказал он.

(«Хороша «абсолютная поддержка» - не находите? А если и США в ином случае вот так же «поддержат НАТО»? – Press).

Катар сбил два иранских Су-24

Военно-воздушные силы Катара сбили два фронтовых бомбардировщика российского производства Су-24, летевших из Ирана, а также перехватили несколько баллистических ракет и дронов, сообщило Министерство обороны страны.

«ВВС Катара успешно сбили два самолета (Су-24), летевшие из Исламской Республики Иран. Силы ВВС и ВМС Катара также успешно перехватили семь баллистических ракет с помощью средств противовоздушной обороны и перехватили пять беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня нацелились на несколько районов государства», — говорится в сообщении ведомства.

Глава Пентагона: это не война ради смены режима, она не будет бесконечной

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн дают совместную пресс-конференцию, посвященную первым дням войны с Ираном.

«Мы не начали эту войну, но при президенте Дональде Трампе мы заканчиваем ее», — заявил Хегсет. По его словам, иранский режим в течение 47 лет вел одностороннюю войну с США.

Хегсет подчеркнул, что это не «война ради смены режима», хотя режим «конечно, сменится, и мир станет только лучше от этого». Хегсет выразил надежду, что «иранский народ воспользуется этой невероятной возможностью».

Глава Пентагона добавил, что операция в Иране не станет «бесконечной войной».

Кейн тем временем сказал, что хотя США постарается минимизировать потери среди персонала, они «ожидают дополнительные потери».

Китай прокомментировал удары Ирана по странам Персидского залива

Министерство иностранных дел Китая в понедельник призвало все стороны, участвующие в иранском конфликте, прекратить военные действия и предотвратить эскалацию конфликта.

«Удары США и Израиля по Ирану нарушили международное право, и Китай глубоко обеспокоен последствиями для соседних стран», — заявила Мао представитель министерства Нин (цитата по Reuters).

В то же время, по ее словам, «Китай считает, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны полностью уважаться», и Пекин призывает к диалогу между странами.

Президент Кипра рассказал об атаке на британскую базу дрона типа Shahed

Британская авиабаза ВВС Великобритании Акротири на Кипре ночью подверглась удару беспилотника Shahed, в результате чего был нанесен незначительный материальный ущерб, подтвердил в понедельник президент Кипра Никос Христодулидис.

«Я хочу четко заявить: наша страна никоим образом не участвует и не намерена принимать участие в каких-либо военных операциях», — говорится в заявлении Христодулидиса.

Ранее источники сообщили Reuters, что авиабаза ВВС Акротири подверглась удару двух беспилотников, один из которых был перехвачен.

Христодулидис заявил, что находится в постоянном контакте с европейскими лидерами и другими лицами по поводу развития событий.

Как стало известно Би-би-си, в результате атаки на британскую базу никто не пострадал.

Министерство обороны Великобритании сообщило Би-би-си, что на авиабазе Акротири зафиксирован минимальный ущерб, деятельность продолжается в обычном режиме. Министерство отрицает, что часть персонала может быть отправлена ​​домой с Кипра.