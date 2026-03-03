Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп: «Мы разносим Иран в пух и прах». И другие горячие новости из региона

3 марта, 2026 09:25

Президент США Дональд Трамп заявил в коротком телефонном интервью телекомпании CNN, что американские военные «разносят Иран в пух и прах», но «большая волна» еще впереди.

«Мы разносим их в пух и прах. Я думаю, что все идет очень хорошо. Это очень мощно. У нас лучшая армия в мире, и мы ее используем», — сказал Трамп.

На вопрос, предпринимают ли США какие-то действия помимо военных атак, чтобы помочь иранскому народу, Трамп ответил: «Да».

«Действительно, мы это делаем. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице небезопасно, — заявил американский лидер. — Мы еще даже не начали наносить им серьезные удары. Большая волна еще не наступила. Большая волна наступит скоро».

Трамп должен дать комментарий по поводу ситуации на Ближнем Востоке в рамках церемонии вручения Медалей Почета в Белом доме, которая начнется в ближайшее время.

Мы вас любим. Но чисто платонически: генсек НАТО - США

Генеральный секретарь Марк Рютте заявил в интервью Би-би-си, что Европа «абсолютно поддерживает» действия США в Иране. По его словам, Иран представляет угрозу для Европы, Израиля и всего региона.

На вопрос о том, примут ли силы НАТО участие в операции, Рютте ответил отрицательно.

«Нет, это, очевидно, кампания, которую проводят американцы и израильтяне», — сказал он.

(«Хороша «абсолютная поддержка» - не находите? А если и США в ином случае вот так же «поддержат НАТО»? – Press).

Катар сбил два иранских Су-24

Военно-воздушные силы Катара сбили два фронтовых бомбардировщика российского производства Су-24, летевших из Ирана, а также перехватили несколько баллистических ракет и дронов, сообщило Министерство обороны страны.

«ВВС Катара успешно сбили два самолета (Су-24), летевшие из Исламской Республики Иран. Силы ВВС и ВМС Катара также успешно перехватили семь баллистических ракет с помощью средств противовоздушной обороны и перехватили пять беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня нацелились на несколько районов государства», — говорится в сообщении ведомства.

Глава Пентагона: это не война ради смены режима, она не будет бесконечной

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн дают совместную пресс-конференцию, посвященную первым дням войны с Ираном.

«Мы не начали эту войну, но при президенте Дональде Трампе мы заканчиваем ее», — заявил Хегсет. По его словам, иранский режим в течение 47 лет вел одностороннюю войну с США.

Хегсет подчеркнул, что это не «война ради смены режима», хотя режим «конечно, сменится, и мир станет только лучше от этого». Хегсет выразил надежду, что «иранский народ воспользуется этой невероятной возможностью».

Глава Пентагона добавил, что операция в Иране не станет «бесконечной войной».

Кейн тем временем сказал, что хотя США постарается минимизировать потери среди персонала, они «ожидают дополнительные потери».

Китай прокомментировал удары Ирана по странам Персидского залива

Министерство иностранных дел Китая в понедельник призвало все стороны, участвующие в иранском конфликте, прекратить военные действия и предотвратить эскалацию конфликта.

«Удары США и Израиля по Ирану нарушили международное право, и Китай глубоко обеспокоен последствиями для соседних стран», — заявила Мао представитель министерства Нин (цитата по Reuters).

В то же время, по ее словам, «Китай считает, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны полностью уважаться», и Пекин призывает к диалогу между странами.

Президент Кипра рассказал об атаке на британскую базу дрона типа Shahed

Британская авиабаза ВВС Великобритании Акротири на Кипре ночью подверглась удару беспилотника Shahed, в результате чего был нанесен незначительный материальный ущерб, подтвердил в понедельник президент Кипра Никос Христодулидис.

«Я хочу четко заявить: наша страна никоим образом не участвует и не намерена принимать участие в каких-либо военных операциях», — говорится в заявлении Христодулидиса.

Ранее источники сообщили Reuters, что авиабаза ВВС Акротири подверглась удару двух беспилотников, один из которых был перехвачен.

Христодулидис заявил, что находится в постоянном контакте с европейскими лидерами и другими лицами по поводу развития событий.

Как стало известно Би-би-си, в результате атаки на британскую базу никто не пострадал.

Министерство обороны Великобритании сообщило Би-би-си, что на авиабазе Акротири зафиксирован минимальный ущерб, деятельность продолжается в обычном режиме. Министерство отрицает, что часть персонала может быть отправлена ​​домой с Кипра.

 

 

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

