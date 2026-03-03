«Ах, эта свадьба!» В Театре Чехова премьера — про Болдераю

Елена Слюсарева 3 марта, 2026 09:15

История и культура

Об этом спектакле стали говорить так много и так громко задолго до его появления, что, кажется, он изначально был обречен на успех. Тема беспроигрышная: жизнь в русской глубинке латвийской столицы. Без прикрас, как она есть. Под красноречивым заголовком "Болдерая". А там - свадьба. Самый катарсис русской души. "Извините, что не подрались" звучит как музыка. И подрались, и напились, и протрезвели. Праздник, как говорится, удался. А жизнь?   

...В рамках подготовки к премьере мне отчаянно хотелось пересмотреть знаменитый фильм Павла Лунгина "Свадьба".  С трудом, но сдержалась, чтоб не смешивать впечатления. Просто казалось, идея одна и та же. Что лучше всего раскроет русскую душу - правильно, хорошая пьянка в тёплой компании. А дальше уже каждый мастер своим художественным путем бредёт по её закоулкам (души) и, если повезет, выбирается в итоге на белый свет. 

В Рижском русском театре имени Михаила Чехова "Болдераю" поставил режиссер Элмарс Сеньков, хорошо знакомый публике хотя бы по чрезвычайно успешному своему спектаклю "Гранёнка" (чувствуете, как перекликаются темы?). Создание атмосферы и внимание к душевным тонкостям - настоящий его талант. С этим снова сложилось. Ощущение, будто натурально присутствуешь на свадьбе. Впрочем, так и замышлялось.

Комическая районная мелодрама - пьесу написала Юстине Клява. Как объяснила она сама: в свое время, в юношестве, так хорошенько поездила на болдерайские пляжи в 3-м автобусе зайцем, что чувствовала себя должницей. Тем более, что в автобусе насмотрелась местного народу, впечатлений - через край. Плюс ассистент режиссера Сергей Смыков - сам местный, болдерайский парень. Он в большой мере и вдохновил режиссера на постановку (и сыграл себя - студента-артиста).

Отсюда - правда жизни. Плюс артисты: образы созданы конгениально! Отрывками можно празднично показывать. Работы великолепные! Не играют - живут люди. Они на сцене - мы в зале. Это действительно стоит видеть. Кажется, бесконечно можно смотреть на дремлющего за роялем пьяненького героя Шамиля Хаматова или слушать супругу его  (Екатерина Фролова). Измотанная битвой за жизнь женщина, лучится неугасимой добротой и нескончаемой силой - потому что есть ей кого нести на себе, смысл жизни четок и ясен. 

А взять дуэт бывших супругов в исполнении Вероники Плотниковой и Анатолия Фечина. О, бывших супругов точно не бывает - веришь! Или - "неправильный" болдераец. "Не узнаю вас в гриме", - так и хочется вскрикнуть словами режиссера Якина. А это Максим Бусел так видоизменился (прямо вместе с сексориентацией). Или - тронутая роспропагандой бабушка - настоящее чудо в исполнении Татьяны Лукашенковой (с ней в паре играет Галина Российская). Само собой, молодые - и молоды, и счастливы, тут все без подвоха. 

Постановка, что называется, жизненная. Все по-простому: на районе натянули люди палатку, празднично украсили (хозяйка мастерица, может и свадьбы, и похороны - все проведет по высшему уровню и экономно). Выпили, разговорились. Каждый о своем. И там уже полезли "рога и копыта", которые в будничной жизни каждый старательно прячет даже сам от себя.

Откровенно говоря, далеко не всё так плохо, как может показаться. Просто народ собрался разный - есть даже один политик городского масштаба, есть полицейский, есть гей - "неправильный человек" и даже одна латышка! Соответственно затрагивается круг тем самый широкий - от спасения души своей и чужой до интеграции и латышского языка. Естественно, количество спиртного многое определяет в степени  трезвости взглядов:

-Говорите со мной по-русски! Я же хочу вам пойти навстречу!

-А я - не хочу!

Или "член Европейского Союза" пытается сеять доброе и разумное в родном районе: "Пейте белое вино, ешьте инжировый конфитюр, живите, как люди"...

"Откройте подъезды, впустите животных", - напевает свой хит непризнанный районный гений. Или вот ещё из него, идейное: "Забор, забор, забор - кирпич!" . И, вы знаете, в тему.

И вот ещё житейское, релаксационное (из детства потому что)

-Сидел козёл на лавочке, считал свои козявочки,

раз, два, три, козявкой будешь ты...

...Спектакль длится примерно три часа плюс антракт. Время пробегает незаметно. Точнее, легко, почти все время весело с перерывами на легкие раздумья (неутомительные). Финала можно не бояться. Народ в данном случае собирался не ради катарсиса - посмотреть на жизнь. И это здорово получилось. Зачем? Похоже, "болдерайцы"  главное сами про себя всё знают - и пьяные и трезвые, с тем и живут. "Другие русские", как именуют осевших в Балтии соплеменники с "большой земли". Теперь уже можно пересмотреть фильм Лунгина - почувствовать разницу...

P.S. А интересно было бы в русском театре так же откровенно поставить спектакль о свадьбе латышской. О чём они там разговорятся, когда хорошенько выпьют? Вдруг о том же самом? 

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Кристапс Калнс

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

