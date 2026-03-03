Президент США в беседе с NYP изменил свою оценку по возможной длительности войны в Иране, данную накануне британской газете The Daily Mail. Тогда он сказал, что конфликт продлится "примерно четыре недели", но в беседе с NYP, намекнул, что срок может быть сокращен. "Все произойдет довольно быстро. Мы идем <...> со значительным опережением графика: 49 убитых (высокопоставленных руководителей Ирана. - Ред.). На это, как мы предполагали, уйдет как минимум четыре недели, а мы сделали все за один день", - заявил Трамп.

При этом, выступая в Белом доме при награждении Президентской медалью почета троих военнослужащих, участвовавших в разных войнах, Трамп назвал "нормальной" любую возможную длительность войны в Иране. По его словам, армия готова продолжать боевые действия "столько, сколько потребуется". "Изначально мы прогнозировали четыре-пять недель, но у нас есть возможности для гораздо более длительного периода", - сказал Трамп.

В ходе выступления Трамп также назвал четыре цели войны: ослабление ракетного потенциала Ирана, уничтожение военно-морского флота страны, обеспечение невозможности получения Тегераном ядерного оружия и "сдерживание его прокси-сил". Последнюю задачу власти США намерены выполнить, сделав невозможным "вооружение, финансирование и руководство (со стороны Ирана. - Ред.) террористическими армиями" за пределами страны.

2 марта президент США также поговорил с телеканалом CNN. В короткой беседе глава государства заявил, что армия страны наносит "сокрушительный удар" по Ирану. При этом, по словам Трампа, войска "еще даже не начинали" совершать сильные атаки на страну. "Большая волна еще не началась. Большая волна скоро придет", - отметил американский лидер.

На вопрос, предпринимают ли США еще какие-то действия, чтобы "помочь народу Ирана забрать у режима контроль над страной", Трамп ответил утвердительно. "Действительно, делаем. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице небезопасно", - отметил он.