«Надо будет — начну»: Трамп о наземной операции в Иране (1)

Редакция PRESS 3 марта, 2026 08:43

Важно 1 комментариев

США могут отправить свои сухопутные войска в Иран, "если будет необходимость", заявил президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Post (NYP) в понедельник, 2 марта. "У меня нет опасений по поводу отправки войск. Обычно президенты говорят: "Наземных войск не будет". Я так не скажу. Я скажу: "Вероятно, они не понадобятся", (или) "если они будут необходимы", - заявил глава Белого дома.

Президент США в беседе с NYP изменил свою оценку по возможной длительности войны в Иране, данную накануне британской газете The Daily Mail. Тогда он сказал, что конфликт продлится "примерно четыре недели", но в беседе с NYP, намекнул, что срок может быть сокращен. "Все произойдет довольно быстро. Мы идем <...> со значительным опережением графика: 49 убитых (высокопоставленных руководителей Ирана. - Ред.). На это, как мы предполагали, уйдет как минимум четыре недели, а мы сделали все за один день", - заявил Трамп.

При этом, выступая в Белом доме при награждении Президентской медалью почета троих военнослужащих, участвовавших в разных войнах, Трамп назвал "нормальной" любую возможную длительность войны в Иране. По его словам, армия готова продолжать боевые действия "столько, сколько потребуется". "Изначально мы прогнозировали четыре-пять недель, но у нас есть возможности для гораздо более длительного периода", - сказал Трамп.

В ходе выступления Трамп также назвал четыре цели войны: ослабление ракетного потенциала Ирана, уничтожение военно-морского флота страны, обеспечение невозможности получения Тегераном ядерного оружия и "сдерживание его прокси-сил". Последнюю задачу власти США намерены выполнить, сделав невозможным "вооружение, финансирование и руководство (со стороны Ирана. - Ред.) террористическими армиями" за пределами страны.

2 марта президент США также поговорил с телеканалом CNN. В короткой беседе глава государства заявил, что армия страны наносит "сокрушительный удар" по Ирану. При этом, по словам Трампа, войска "еще даже не начинали" совершать сильные атаки на страну. "Большая волна еще не началась. Большая волна скоро придет", - отметил американский лидер.

На вопрос, предпринимают ли США еще какие-то действия, чтобы "помочь народу Ирана забрать у режима контроль над страной", Трамп ответил утвердительно. "Действительно, делаем. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице небезопасно", - отметил он.

 

Комментарии (1)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 1 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

