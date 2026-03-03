По мнению заявителей, оспариваемые нормы, обязывающие общественные СМИ создавать программы определённого объёма на русском языке, снижают ценность латышского языка как единственного государственного языка в демократическом обществе и создают угрозу государственной безопасности. Поэтому, по их мнению, эти нормы противоречат преамбуле Конституции с формулировкой «латышский язык как единственный государственный язык» и статье 4.

Смилтенс отметил, что внимательно следил за ходом заседания и представленными аргументами, подчеркнув, что были подготовлены качественные и обоснованные материалы.

«Слушая о противоречиях, в которые были втянуты Министерство культуры, Министерство юстиции и все остальные участники этого процесса, отвечая на вопрос о том, обязаны ли государственные СМИ предоставлять контент на русском языке за счет налогоплательщиков, что, по сути, является двуязычием… Все метались, никто не мог сказать четко», — отметил Смилтенс.

Он подчеркнул два ключевых аспекта: защищает ли государство Конституцию и основные ценности, а также соблюдается ли принцип значимости — то есть должны ли вопросы государственного языка решаться на высшем политическом уровне, а не оставляться на усмотрение редакций СМИ.

Говоря о безопасности, Смильтенс отметил, что необходимо понимать логику противников. Он сослался на Александра Дугина, одного из идеологов концепции «русского мира», который утверждает, что русский язык является основой идентичности и геополитического влияния России. По этой логике, территории бывшего СССР с сохраняющимся русскоязычным информационным пространством рассматриваются как часть влияния современной России, а независимая Латвия — как временное историческое недоразумение.

По мнению Смильтенса, Латвия должна учитывать подобные идеологические установки и оценивать языковую политику также с точки зрения безопасности. В качестве примера он привёл Украину, где общественные СМИ работают на украинском языке, что способствовало укреплению единого информационного пространства.

По его словам, широкая доступность русского языка в латвийских СМИ может замедлять интеграцию, так как у части жителей отсутствует мотивация изучать латышский язык.

Решение по делу Суд Сатверсме объявит 30 марта в 11:00. Смилтенс выразил надежду, что представленные аргументы помогут суду принять решение в пользу укрепления конституционных основ — латышского языка как единственного государственного языка Латвии.