Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«По сути, это двуязычие»: Суд Сатверсме вынесет приговор русскому языку (3)

Редакция PRESS 3 марта, 2026 09:35

Выбор редакции 3 комментариев

Сегодня, 2 марта, состоялось заседание Конституционного суда по вопросу использования русского языка в общественных СМИ. Заявителей на заседании представлял депутат Сейма Эдвард Смилтенс (AS).

По мнению заявителей, оспариваемые нормы, обязывающие общественные СМИ создавать программы определённого объёма на русском языке, снижают ценность латышского языка как единственного государственного языка в демократическом обществе и создают угрозу государственной безопасности. Поэтому, по их мнению, эти нормы противоречат преамбуле Конституции с формулировкой «латышский язык как единственный государственный язык» и статье 4.

Смилтенс отметил, что внимательно следил за ходом заседания и представленными аргументами, подчеркнув, что были подготовлены качественные и обоснованные материалы.

«Слушая о противоречиях, в которые были втянуты Министерство культуры, Министерство юстиции и все остальные участники этого процесса, отвечая на вопрос о том, обязаны ли государственные СМИ предоставлять контент на русском языке за счет налогоплательщиков, что, по сути, является двуязычием… Все метались, никто не мог сказать четко», — отметил Смилтенс.

Он подчеркнул два ключевых аспекта: защищает ли государство Конституцию и основные ценности, а также соблюдается ли принцип значимости — то есть должны ли вопросы государственного языка решаться на высшем политическом уровне, а не оставляться на усмотрение редакций СМИ.

Говоря о безопасности, Смильтенс отметил, что необходимо понимать логику противников. Он сослался на Александра Дугина, одного из идеологов концепции «русского мира», который утверждает, что русский язык является основой идентичности и геополитического влияния России. По этой логике, территории бывшего СССР с сохраняющимся русскоязычным информационным пространством рассматриваются как часть влияния современной России, а независимая Латвия — как временное историческое недоразумение.

По мнению Смильтенса, Латвия должна учитывать подобные идеологические установки и оценивать языковую политику также с точки зрения безопасности. В качестве примера он привёл Украину, где общественные СМИ работают на украинском языке, что способствовало укреплению единого информационного пространства.

По его словам, широкая доступность русского языка в латвийских СМИ может замедлять интеграцию, так как у части жителей отсутствует мотивация изучать латышский язык.

Решение по делу Суд Сатверсме объявит 30 марта в 11:00. Смилтенс выразил надежду, что представленные аргументы помогут суду принять решение в пользу укрепления конституционных основ — латышского языка как единственного государственного языка Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (3)

Новости Латвии 3 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (3)

Новости Латвии 3 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (3)

Важно 3 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (3)

Выбор редакции 3 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Важно 3 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

ЧП и криминал 3 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

Важно 3 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

