А у вас? Жители сравнивают зимние счета

«Вести» 2 марта, 2026 15:51

Латвийцы получили коммунальные счета в феврале – за январское тепло. Увы, оправдались худшие ожидания. А ведь и февраль стоял необычно холодный, и март может быть с морозами, да и апрель - месяц сюрпризов... Справятся ли латвийцы с потоком все растущих счетов? Будет ли помощь? Мы сравнили новые счета за коммунальные услуги со счетами за прежние годы...

Два месяца необычных для нашей зимы морозов. Жители получили счета за отопление, воду, вывоз мусора, электричество, которые они потребили в январе. Реакция была бурной, хотя, надо сказать, и счета за декабрьское тепло были немаленькие.

Мы собрали сводки с коммунального фронта: жители активно делятся информацией и с газетой, и в социальных сетях. Создается впечатление какого-то реалити-шоу, соревнования «Скажи, у кого счет больше?». Приведем только часть сигналов, но общая картина ясна: повышение счетов и, соответственно, расходов жителей – налицо...

А у вас?

Жители столицы сообщают, что пришел счет 290 евро за «трешку», а в прошлом месяце было 210. И за электричество семье надо уплатить 65 евро, за газ – 36... А вот еще больше: тоже трехкомнатная квартира – 340 евро, правда, это уже включая газ и 156 киловатт электричества - 30 евро.

Или двухкомнатная квартира 44 кв. м – 287,50 евро общий счет, отопление – по 3,39 за кв. м. «Двушка», в которой никто не живет, вне отопительного сезона обходится в 100 евро в месяц (хозяева не пользуются водой, лифтом, не выносят мусор), а после включения отопления за декабрь пришел счет на 200 евро, а за январь - 250.

В Кенгарагсе хозяин квартиры площадью 61,3 кв. м уплатил за отопление в январе 170 евро, или 2,29 евро за кв. м (в декабре было 1,46). Квартира площадью 42 кв. м – счет 245 евро. Однокомнатная квартира в 12-этажке, 33 кв. м, отопление – 3,84 евро за кв. м, общий счет - 286,30.

В Дарзциемсе хозяева 42 кв. м должны уплатить 425 евро за квартиру с удобствами, в том числе за отопление - 200 евро.

«Трешка» в Резекне 67 кв. м, например, – счет за отопление 218 евро. В Малпилсе за отопление в двух-трехкомнатных квартирах надо уплатить 230-275 евро.

В Даугавпилсе квартире в 55 кв. м пришел счет за отопление 124 евро. Городская коммунальная служба информирует, что средняя цена за отопление по городу – 2,40 евро за кв. м, может быть и 2,80 евро...

При свечах и в тёплом одеяле

Жители также сообщают о возросших счетах за электроэнергию. В среднем по счетам получается, что за январь за электроэнергию пришли счета в 1,6 раз более высокие, чем за декабрь.

Наши квартиры оснащены армией бытовых электроприборов, и достаточно квартир, где горячая вода нагревается в бойлере, а жители небольших многоквартирных и частных домов перешли на отопление электричеством – вместо дров и гранул. И вот какие счета они получают.

В декабре и в январе - потребление примерно одинаково, порядка 520 кВт-ч, - сообщает читатель. За декабрь счет 110 евро, за январь - 160. Или у другой семьи – 286 кВт-ч и 62 евро, здесь вечерами включают обогреватель: дорогое отопление греет формально...

Жители приуныли. Как сэкономить, если на собственно электроэнергию накладываются услуги распределения и доставки! За 118 кВт-ч надо уплатить 30,18 евро, а чисто электричества семья «нажгла» на 13,46.

В этом году энергетики сообщили об увеличении счетов за поддержание мощности для наиболее распространенных частных подключений - с силой тока от 16 до 25 ампер и базовым тарифным планом, якобы от 20 центов до 1,58 евро, ну и плюс НДС - 21%. Вот и считайте...

И вишенка на торте. Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис КУЛБЕРГС был удивлен своим чрезмерно большим счетом за электричество в январе – целых 754 евро, тогда как в прошлом году за январь это было 563 евро. Он посетовал, что «зеленая» энергия – дело не дешевое. Ну, раз депутата Сейма дороговизна коснулась, может быть, какие-то положительные сдвиги появятся в этом нерегулируемом потоке счетов за элементарные коммунальные услуги...

Всё только дороже

Но нет ничего нового под луной. Мы просмотрели архивы и увидели, что счета на коммунальные услуги растут постоянно начиная с 2022 года, жители каждый год тревожатся, как им оплатить счета, поставщики услуг предупреждают о подорожании.

Сентябрь 2021 года, газета «ВЕСТИ» пишет: «Поставщик тепла предполагает, что рижанин, плативший до сих пор 50 евро в месяц за отопление квартиры, будет платить 64 евро в месяц».

Декабрь 2023 года: «В столице за однокомнатную квартиру площадью 36 метров пришел счет в 101 евро, в том числе за тепло – 70 евро; или за квартиру площадью 26,7 метра – 43 евро за тепло; за 47 метров - только за тепло 76,46 евро...»

Плата за кв. метр отопления в Риге была от 1,50 до 2 евро в начале сезона. Удорожание везде в Латвии, где котельные работают на природном газе. Его стоимость для потребителя выросла на 25-43%.

Плата за горячую воду «фантастическая» – 7-9 евро за кубометр, на 10-42% поднимается плата за электроэнергию...

Была помощь государства

Но с 2021 по 2023 год действовали меры государственной поддержки, в частности пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми раздавали «вертолетные» деньги, а плюс 20 евро в месяц были ощутимой поддержкой.
С января по апрель 2022 года в Латвии государством был введен максимальный тариф на теплоэнергию для домохозяйств (68 евро за мегаватт-час), за электричество оплачивались первые 100 кВт-ч. Государство компенсировало поставщикам тепла, газа, электроэнергии понижение тарифов для жителей, доплачивало народу за дрова и гранулы.

Например, за трехкомнатную квартиру площадью 67 метров пришел счет 302,52 евро, минус компенсации за отопление - 19,37 евро. Хотя все равно было дорого, но что-то делалось...

Не только тепло

Глядя на итоговые суммы этого года и сравнивая их с критическими 2022 и 2023 годами, не забываем, что с 1 января 2026-го многие управляющие компании увеличили плату за обслуживание и управление домом (надо было повысить минимальные зарплаты рабочим), а с декабря в Риге, например, подорожали услуги водопровода и канализации.

Также многие домоуправления увеличивают размер взносов в накопления дома и отдельно на текущие ремонтные работы. Появились новые отдельные статьи расходов – за очистку территории от снега, а осенью, соответственно, за уборку листьев. (Раньше это делали дворники за свою зарплату.) Об этом сообщили читатели, чьи дома обслуживает ООО RIgas namu pArvaldnieks (RNP) - самое передовое в плане изобретения новых услуг.

Простой пример. 42 кв. м – «полуторка» в «хрущевке» – 425 евро за январь. А заметную львиную долю в счете – 54 евро - занимает налог НДС, который взимается за каждую позицию. Это 21%, только на отопление - 12%.

В Рижской думе прозвучало предложение снизить НДС на теплоэнергию до 5% (лет 15 назад «Согласие» предлагало – до 7%), но коллеги-депутаты даже слушать не стали: дескать, пусть Сейм этим занимается. Так Сейму предложить надо, сам же не додумается. Мол, если все молчат - значит, всем хорошо. Вон, Сигулдское самоуправление по ТВ озвучило, что пока жители не сообщали о затруднениях в оплате счетов...

Ждать ли чуда?

Помогут ли жителям? Пока только объявлено о том, что в Риге и других местах до мая не будут выставлять штрафы за просрочку в оплате платежей. Но это, простите, курам на смех. Тем более что подавляющее большинство населения платит вовремя, в том числе самые бедные – пенсионеры.

А поставщики тепла, политики, глава правительства Эвика СИЛИНЯ сообщили, что энергетического кризиса в стране нет. Пусть малоимущие обращаются за социальной помощью. А тех, кто тянет изо всех сил, обложат и дальше поборами. Наш средний класс, который и так мало чем отличатся от европейских малоимущих, если так пойдет дальше, тоже отправится за социальными пособиями.

Министерство благосостояния, как ему и положено, выступает с предложениями в пользу бедных. Предлагает расширить доступ к жилищному пособию: с января до конца апреля применять при расчете жилищного пособия для всех домохозяйств единый повышенный коэффициент — 3, чтобы социальные блага могли получить и те, у кого доходы чуть выше, чем у малоимущих...

Оксана ПЕТРЕНКО

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

