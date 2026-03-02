А у вас? Жители сравнивают зимние счета

Два месяца необычных для нашей зимы морозов. Жители получили счета за отопление, воду, вывоз мусора, электричество, которые они потребили в январе. Реакция была бурной, хотя, надо сказать, и счета за декабрьское тепло были немаленькие.

Мы собрали сводки с коммунального фронта: жители активно делятся информацией и с газетой, и в социальных сетях. Создается впечатление какого-то реалити-шоу, соревнования «Скажи, у кого счет больше?». Приведем только часть сигналов, но общая картина ясна: повышение счетов и, соответственно, расходов жителей – налицо...

А у вас?

Жители столицы сообщают, что пришел счет 290 евро за «трешку», а в прошлом месяце было 210. И за электричество семье надо уплатить 65 евро, за газ – 36... А вот еще больше: тоже трехкомнатная квартира – 340 евро, правда, это уже включая газ и 156 киловатт электричества - 30 евро.

Или двухкомнатная квартира 44 кв. м – 287,50 евро общий счет, отопление – по 3,39 за кв. м. «Двушка», в которой никто не живет, вне отопительного сезона обходится в 100 евро в месяц (хозяева не пользуются водой, лифтом, не выносят мусор), а после включения отопления за декабрь пришел счет на 200 евро, а за январь - 250.

В Кенгарагсе хозяин квартиры площадью 61,3 кв. м уплатил за отопление в январе 170 евро, или 2,29 евро за кв. м (в декабре было 1,46). Квартира площадью 42 кв. м – счет 245 евро. Однокомнатная квартира в 12-этажке, 33 кв. м, отопление – 3,84 евро за кв. м, общий счет - 286,30.

В Дарзциемсе хозяева 42 кв. м должны уплатить 425 евро за квартиру с удобствами, в том числе за отопление - 200 евро.

«Трешка» в Резекне 67 кв. м, например, – счет за отопление 218 евро. В Малпилсе за отопление в двух-трехкомнатных квартирах надо уплатить 230-275 евро.

В Даугавпилсе квартире в 55 кв. м пришел счет за отопление 124 евро. Городская коммунальная служба информирует, что средняя цена за отопление по городу – 2,40 евро за кв. м, может быть и 2,80 евро...

При свечах и в тёплом одеяле

Жители также сообщают о возросших счетах за электроэнергию. В среднем по счетам получается, что за январь за электроэнергию пришли счета в 1,6 раз более высокие, чем за декабрь.

Наши квартиры оснащены армией бытовых электроприборов, и достаточно квартир, где горячая вода нагревается в бойлере, а жители небольших многоквартирных и частных домов перешли на отопление электричеством – вместо дров и гранул. И вот какие счета они получают.

В декабре и в январе - потребление примерно одинаково, порядка 520 кВт-ч, - сообщает читатель. За декабрь счет 110 евро, за январь - 160. Или у другой семьи – 286 кВт-ч и 62 евро, здесь вечерами включают обогреватель: дорогое отопление греет формально...

Жители приуныли. Как сэкономить, если на собственно электроэнергию накладываются услуги распределения и доставки! За 118 кВт-ч надо уплатить 30,18 евро, а чисто электричества семья «нажгла» на 13,46.

В этом году энергетики сообщили об увеличении счетов за поддержание мощности для наиболее распространенных частных подключений - с силой тока от 16 до 25 ампер и базовым тарифным планом, якобы от 20 центов до 1,58 евро, ну и плюс НДС - 21%. Вот и считайте...

И вишенка на торте. Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис КУЛБЕРГС был удивлен своим чрезмерно большим счетом за электричество в январе – целых 754 евро, тогда как в прошлом году за январь это было 563 евро. Он посетовал, что «зеленая» энергия – дело не дешевое. Ну, раз депутата Сейма дороговизна коснулась, может быть, какие-то положительные сдвиги появятся в этом нерегулируемом потоке счетов за элементарные коммунальные услуги...

Всё только дороже

Но нет ничего нового под луной. Мы просмотрели архивы и увидели, что счета на коммунальные услуги растут постоянно начиная с 2022 года, жители каждый год тревожатся, как им оплатить счета, поставщики услуг предупреждают о подорожании.

Сентябрь 2021 года, газета «ВЕСТИ» пишет: «Поставщик тепла предполагает, что рижанин, плативший до сих пор 50 евро в месяц за отопление квартиры, будет платить 64 евро в месяц».

Декабрь 2023 года: «В столице за однокомнатную квартиру площадью 36 метров пришел счет в 101 евро, в том числе за тепло – 70 евро; или за квартиру площадью 26,7 метра – 43 евро за тепло; за 47 метров - только за тепло 76,46 евро...»

Плата за кв. метр отопления в Риге была от 1,50 до 2 евро в начале сезона. Удорожание везде в Латвии, где котельные работают на природном газе. Его стоимость для потребителя выросла на 25-43%.

Плата за горячую воду «фантастическая» – 7-9 евро за кубометр, на 10-42% поднимается плата за электроэнергию...

Была помощь государства

Но с 2021 по 2023 год действовали меры государственной поддержки, в частности пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми раздавали «вертолетные» деньги, а плюс 20 евро в месяц были ощутимой поддержкой.

С января по апрель 2022 года в Латвии государством был введен максимальный тариф на теплоэнергию для домохозяйств (68 евро за мегаватт-час), за электричество оплачивались первые 100 кВт-ч. Государство компенсировало поставщикам тепла, газа, электроэнергии понижение тарифов для жителей, доплачивало народу за дрова и гранулы.

Например, за трехкомнатную квартиру площадью 67 метров пришел счет 302,52 евро, минус компенсации за отопление - 19,37 евро. Хотя все равно было дорого, но что-то делалось...

Не только тепло

Глядя на итоговые суммы этого года и сравнивая их с критическими 2022 и 2023 годами, не забываем, что с 1 января 2026-го многие управляющие компании увеличили плату за обслуживание и управление домом (надо было повысить минимальные зарплаты рабочим), а с декабря в Риге, например, подорожали услуги водопровода и канализации.

Также многие домоуправления увеличивают размер взносов в накопления дома и отдельно на текущие ремонтные работы. Появились новые отдельные статьи расходов – за очистку территории от снега, а осенью, соответственно, за уборку листьев. (Раньше это делали дворники за свою зарплату.) Об этом сообщили читатели, чьи дома обслуживает ООО RIgas namu pArvaldnieks (RNP) - самое передовое в плане изобретения новых услуг.

Простой пример. 42 кв. м – «полуторка» в «хрущевке» – 425 евро за январь. А заметную львиную долю в счете – 54 евро - занимает налог НДС, который взимается за каждую позицию. Это 21%, только на отопление - 12%.

В Рижской думе прозвучало предложение снизить НДС на теплоэнергию до 5% (лет 15 назад «Согласие» предлагало – до 7%), но коллеги-депутаты даже слушать не стали: дескать, пусть Сейм этим занимается. Так Сейму предложить надо, сам же не додумается. Мол, если все молчат - значит, всем хорошо. Вон, Сигулдское самоуправление по ТВ озвучило, что пока жители не сообщали о затруднениях в оплате счетов...

Ждать ли чуда?

Помогут ли жителям? Пока только объявлено о том, что в Риге и других местах до мая не будут выставлять штрафы за просрочку в оплате платежей. Но это, простите, курам на смех. Тем более что подавляющее большинство населения платит вовремя, в том числе самые бедные – пенсионеры.

А поставщики тепла, политики, глава правительства Эвика СИЛИНЯ сообщили, что энергетического кризиса в стране нет. Пусть малоимущие обращаются за социальной помощью. А тех, кто тянет изо всех сил, обложат и дальше поборами. Наш средний класс, который и так мало чем отличатся от европейских малоимущих, если так пойдет дальше, тоже отправится за социальными пособиями.

Министерство благосостояния, как ему и положено, выступает с предложениями в пользу бедных. Предлагает расширить доступ к жилищному пособию: с января до конца апреля применять при расчете жилищного пособия для всех домохозяйств единый повышенный коэффициент — 3, чтобы социальные блага могли получить и те, у кого доходы чуть выше, чем у малоимущих...

Оксана ПЕТРЕНКО