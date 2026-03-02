Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Мотивация учиться: отличники в Латвии начнут получать денежные премии (1)

© LETA 2 марта, 2026 16:04

Новости Латвии

LETA

В Валмиерском крае школьникам за высокие учебные достижения будут выплачивать ежегодные премии в размере от 30 до 100 евро, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Утверждены новые размеры денежных наград, при этом акцент сделан на равную оценку достижений во всех возрастных группах. Ранее ученики 4–12 классов получали премии дважды в год за средний балл не ниже 8,5: 30 евро в основной школе и 60 евро в средней.

Теперь решено выплачивать премии один раз в год — в июне, чтобы объективнее оценивать стабильность результатов в течение всего учебного года. Размер выплат будет зависеть от класса и сложности программы.

Отныне отличники получат:

4–6 классы — 30 евро,
7–9 классы — 50 евро,
10–12 классы — 100 евро.

За участие в международных олимпиадах предусмотрены отдельные выплаты:

200 евро — за участие в мировой предметной олимпиаде,
150 евро — в европейской,
100 евро — в олимпиадах стран Балтии или международной конференции научно-исследовательских работ школьников.

За призовые места или поощрение на государственной олимпиаде — 100 евро; за участие или награды на государственной конференции научных работ — 50 евро; за призовые места на открытых государственных олимпиадах или региональных олимпиадах Видземе — 45 евро; за первое место на олимпиаде Валмиерского края или звание лауреата региональной конференции — 25 евро.

Если ученик участвовал в нескольких олимпиадах, выплата назначается за наивысшее достижение с доплатой 15 евро за каждое последующее.

Предусмотрены премии и для педагогов за подготовку успешных учеников:

200 евро — за участие ученика в мировой олимпиаде,
150 евро — в европейской,
100 евро — за призовые места или участие в государственных и балтийских олимпиадах.

Учителю выплачивается одна премия в год — за лучший результат его ученика. Также установлены выплаты за достижения в мероприятиях, организованных Министерством образования и науки и Министерством культуры. Коллективы численностью 30 и более участников получат 150 евро, остальные — по 5 евро за каждого участника, индивидуальный участник — 15 евро. Педагогу за такие достижения предусмотрено 25 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать