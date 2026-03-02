Утверждены новые размеры денежных наград, при этом акцент сделан на равную оценку достижений во всех возрастных группах. Ранее ученики 4–12 классов получали премии дважды в год за средний балл не ниже 8,5: 30 евро в основной школе и 60 евро в средней.

Теперь решено выплачивать премии один раз в год — в июне, чтобы объективнее оценивать стабильность результатов в течение всего учебного года. Размер выплат будет зависеть от класса и сложности программы.

Отныне отличники получат:

4–6 классы — 30 евро,

7–9 классы — 50 евро,

10–12 классы — 100 евро.

За участие в международных олимпиадах предусмотрены отдельные выплаты:

200 евро — за участие в мировой предметной олимпиаде,

150 евро — в европейской,

100 евро — в олимпиадах стран Балтии или международной конференции научно-исследовательских работ школьников.

За призовые места или поощрение на государственной олимпиаде — 100 евро; за участие или награды на государственной конференции научных работ — 50 евро; за призовые места на открытых государственных олимпиадах или региональных олимпиадах Видземе — 45 евро; за первое место на олимпиаде Валмиерского края или звание лауреата региональной конференции — 25 евро.

Если ученик участвовал в нескольких олимпиадах, выплата назначается за наивысшее достижение с доплатой 15 евро за каждое последующее.

Предусмотрены премии и для педагогов за подготовку успешных учеников:

200 евро — за участие ученика в мировой олимпиаде,

150 евро — в европейской,

100 евро — за призовые места или участие в государственных и балтийских олимпиадах.

Учителю выплачивается одна премия в год — за лучший результат его ученика. Также установлены выплаты за достижения в мероприятиях, организованных Министерством образования и науки и Министерством культуры. Коллективы численностью 30 и более участников получат 150 евро, остальные — по 5 евро за каждого участника, индивидуальный участник — 15 евро. Педагогу за такие достижения предусмотрено 25 евро.