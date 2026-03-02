Учитывая, что мужчина существенно создавал угрозу безопасности дорожного движения, было принято решение протаранить автомобиль, после чего водитель был задержан. В отношении него возбуждены два уголовных дела и несколько административных производств.

28 февраля, около полуночи, сотрудники Государственной полиции зафиксировали автомобиль BMW, водитель которого превышал скорость. Полицейские включили синий маячок и сирену на служебном автомобиле, но транспортное средство не остановилось и начало скрываться.

Машина продолжила движение по проспекту Лиелайс, где на перекрёстке с улицей Саулес проехала на запрещающий красный сигнал светофора, после чего продолжила движение по проспекту. Несколько раз по громкой связи водителю приказывали остановиться, но он не реагировал. Во время погони скорость автомобиля достигла 152 км/ч на участке, где разрешено 50 км/ч.

Транспортное средство продолжило движение по дороге местного значения. Поскольку водитель не останавливался и продолжал игнорировать законные требования полиции, а также создавал значительную угрозу безопасности дорожного движения, было принято решение остановить автомобиль путём тарана. Машина не остановилась и продолжила движение, поэтому было повторно принято решение протаранить её. В результате произошла авария, и BMW съехал с проезжей части.

Полицейские потребовали от водителя выйти из машины, но он не реагировал, пока в конце концов не покинул транспортное средство. Сотрудники полиции провели первый алкотест, который показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, однако мужчина отказался от повторной проверки. Несмотря на предупреждение о уголовной ответственности за отказ от проверки, он подтвердил свой отказ. Пострадавших нет, но оба транспортных средства получили повреждения.

В Государственной полиции против мужчины возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, проявившееся в агрессивном вождении после повторного или многократного требования компетентного сотрудника остановить транспортное средство, и уголовное дело за отказ от проверки на алкоголь. Также возбуждены административные производства за превышение разрешённой скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требований дорожного знака 513.

Согласно Уголовному кодексу, за нарушение правил дорожного движения, проявившееся в агрессивном вождении после многократного требования компетентного сотрудника остановить автомобиль, предусмотрено наказание: лишение свободы на срок до двух лет, краткосрочное лишение свободы, надзор пробации, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет. За отказ от проверки дыхания или крови на содержание алкоголя также предусмотрена ответственность.