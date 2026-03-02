Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Запрет достиг цели? Нелегальный рынок «курилок» только растет

Редакция PRESS 2 марта, 2026 18:32

Новости Латвии 0 комментариев


Прошел год с момента вступления в силу изменений в Законе о табаке, запрещающих ароматизированные безтабачные никотиновые продукты и разрешающих только табачные вкусы. Представители отрасли отмечают, что теперь можно оценить влияние запрета на легальный рынок, госбюджет и потребительские привычки.

Еще на стадии рассмотрения закона Ассоциация безтабачных продуктов предупреждала, что такой запрет, действующий всего в четырёх странах ЕС, может иметь серьёзные последствия. По их словам, прогнозы сбылись.

Согласно данным Службы Госдоходов (VID), в 2025 году по сравнению с 2024-м легальный оборот жидкостей для электронных устройств для курения снизился на 42,5%, а самих устройств – на 47,8%.

Исследование Арниса Сауки показало, что в первые четыре месяца 2025 года «серый рынок» достиг 42,4% от общего потребления. Представители отрасли считают, что сейчас доля нелегального рынка может достигать 50%. Кроме того, при сортировке возвращённых устройств почти 70% электронных сигарет в Латвии запрещены к продаже.

Финансовые потери бюджета
По оценкам отрасли, из-за запрета ароматов в 2025 году государственный бюджет недополучил более 5 млн евро акцизного налога и около 8 млн евро НДС, всего — примерно 13 млн евро. При этом компании сокращают штат сотрудников, что влияет на социальный бюджет.

Представители отрасли подчеркивают, что легально продукты недоступны для несовершеннолетних и молодежи до 20 лет, но широкий нелегальный ассортимент в интернете — на сайтах и закрытых Telegram-группах — делает покупку проще.
Свободное перемещение товаров в ЕС облегчает ввоз нелегальной продукции из других стран, а состав нелегальных товаров не контролируется. Государственная полиция Латвии ранее признала, что полностью контролировать цифровые каналы невозможно, а спрос способствует вовлечению молодежи в нелегальную торговлю.

Отрасль считает, что текущий подход не достиг цели — снизить употребление среди молодежи — и призывает оценить эффективность запрета. Одним из возможных решений называют пересмотр запрета ароматизированных продуктов при усилении контроля за нелегальной торговлей в интернете и посылками. Обсуждения о том, как сбалансировать интересы общественного здоровья, доходы бюджета и риски теневой экономики, продолжаются.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать