Запрет достиг цели? Нелегальный рынок «курилок» только растет

Еще на стадии рассмотрения закона Ассоциация безтабачных продуктов предупреждала, что такой запрет, действующий всего в четырёх странах ЕС, может иметь серьёзные последствия. По их словам, прогнозы сбылись.

Согласно данным Службы Госдоходов (VID), в 2025 году по сравнению с 2024-м легальный оборот жидкостей для электронных устройств для курения снизился на 42,5%, а самих устройств – на 47,8%.

Исследование Арниса Сауки показало, что в первые четыре месяца 2025 года «серый рынок» достиг 42,4% от общего потребления. Представители отрасли считают, что сейчас доля нелегального рынка может достигать 50%. Кроме того, при сортировке возвращённых устройств почти 70% электронных сигарет в Латвии запрещены к продаже.

Финансовые потери бюджета

По оценкам отрасли, из-за запрета ароматов в 2025 году государственный бюджет недополучил более 5 млн евро акцизного налога и около 8 млн евро НДС, всего — примерно 13 млн евро. При этом компании сокращают штат сотрудников, что влияет на социальный бюджет.

Представители отрасли подчеркивают, что легально продукты недоступны для несовершеннолетних и молодежи до 20 лет, но широкий нелегальный ассортимент в интернете — на сайтах и закрытых Telegram-группах — делает покупку проще.

Свободное перемещение товаров в ЕС облегчает ввоз нелегальной продукции из других стран, а состав нелегальных товаров не контролируется. Государственная полиция Латвии ранее признала, что полностью контролировать цифровые каналы невозможно, а спрос способствует вовлечению молодежи в нелегальную торговлю.

Отрасль считает, что текущий подход не достиг цели — снизить употребление среди молодежи — и призывает оценить эффективность запрета. Одним из возможных решений называют пересмотр запрета ароматизированных продуктов при усилении контроля за нелегальной торговлей в интернете и посылками. Обсуждения о том, как сбалансировать интересы общественного здоровья, доходы бюджета и риски теневой экономики, продолжаются.